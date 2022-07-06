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КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ

05.07.2022, 15:13 15541
КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА) представил проект модели единых норм стран СНГ в сейсмостойком строительстве. Презентация состоялась на III Международной научно-практической конференции по сейсмостойкому строительству в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в КазНИИСА, в рамках конференции проведено выездное заседание базовой организации государств - участников СНГ в области сейсмостойкого строительства (БОСС).
 

На первоначальном этапе в работе по созданию проекта модели единых норм будут задействованы специалисты трех стран: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, для чего будут созданы в ближайшее время отдельные рабочие группы", - пояснил руководитель БОСС - генеральный директор АО "КазНИИСА" Бегман Кульбаев.

 
Также на заседании было представлено исследование консультанта по сейсмическим рискам и национальному строительному кодексу, постоянного члена комитета Канады по сейсмостойкому проектированию доктора Туны Онур. Ее работа вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии играет важную роль для строительных норм в области сейсмостойкого строительства. 
 
Особое внимание было уделено: 
 
  • обработке и оцифровке архивных акселерограмм землетрясений стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан);
  • разработке прямой региональной зависимости советских шкал (MSK, шкала Рихтера) магнитуды и моментной магнитуде (Mw);
  • выполнению объединения каталогов землетрясений;
  • предварительным итогам работы в виде разработанной карты риска в обследованных регионах стран Центральной Азии.

Все участники единогласно сошлись во мнении, что модели единых норм в сейсмостойком строительстве стран СНГ являются логическим продолжением работ, которые проводят Туна Онур и ее команда в части вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии. 
 
КазНИИСА в 2019 году дан статус базовой организации в области сейсмостойкого строительства государств - участников СНГ. Организация занимается развитием сотрудничества между государствами для обеспечения высокого уровня безопасности при строительстве на сейсмоопасных территориях стран Союза.
 
КазНИИСА - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года.
 

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Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства

06.07.2022, 16:49 2076
Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства
Фото: ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Каспийский трубопроводный консорциум направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение судебного решения о месячной остановке деятельности АО "КТК-Р", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В консорциуме напомнили, что законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.
 

АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность", - заявили в КТК

 
Напомним, суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц в связи с выявленными экологическими нарушениями на производственных объектах. 
 
Сегодня в правительстве РК обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК. 
 

 

Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц

06.07.2022, 10:47 5416
Суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на месяц
Фото: ritmeurasia.org
НОВОРОССИЙСК. 6 ИЮЛЯ - Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол, сообщает РБК.
 

Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.

 
Напомним, в середине июня КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней. В пресс-службе пояснили, что в ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизации в случае необходимости. 
 
16 июня министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что от приостановки работы двух причалов Казахстан ничего не теряет.
 

За год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза

05.07.2022, 19:41 11701
За год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В Нур-Султане состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с азербайджанской стороны - министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
 
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, транспорта, сельского хозяйства, космоса и информационно-коммуникационных технологий и др.
 
В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Азербайджан всегда был и остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым нас связывают общеисторические корни, многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог. Отметим, в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
 
За последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза, составив более $330 млн. По итогам первых 5 месяцев данный тренд сохраняет свою динамику, внешний товарооборот уже вырос более чем в 3 раза, составив $161,4 млн.
 
На текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Отмечаются поставки новых казахстанских товаров в Азербайджан. Это лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения.
 
Импорт азербайджанских товаров также растет. Казахстан начал закупать плавучие средства, трубы, насосы.
 
Министр торговли и интеграции отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.
 

Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан. 23 компании - производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - сказал вице-премьер.

 
В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы, находящаяся на стадии согласования, "имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития диалога между двумя странами". Также пригласил казахстанских инвесторов воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и выгодными условиями ведения бизнеса, доступными в свободной экономической зоне "Алят" в Азербайджане.
 
Также в ходе заседания казахстанской стороной был поднят вопрос изменения традиционных маршрутов. По словам Бахыта Султанова, Каспийский регион для Казахстана играет важную роль в формировании товарных потоков, являясь единственными морскими вратами, и обеспечивает дальнейший выход к крупным морским торговым линиям через Транскаспийский маршрут и коридор Север - Юг. Связи с этим правительство Казахстана приступило к реализации проектов по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау и прокладке вторых железнодорожных путей на участке Достык - Мойынты. Данные меры призваны увеличить транзитный потенциал Казахстана и пропускную способность ТМТМ.
 

Для раскрытия в полной мере транзитного потенциала для грузопотоков из Китая/стран Центральной Азии в страны Европы и обратно важно начать своевременную модернизацию технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества", - отметил Султанов.

 
В завершение встречи был подписан протокол между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.
 

В Казахстане запустили портал для международной торговли

05.07.2022, 16:25 14326
В Казахстане запустили портал для международной торговли
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый Европейским союзом (ЕС) и реализуемый Международным торговым центром (МТЦ), запустил торговый портал Казахстана tradeinfo.kz, чтобы сократить время и затраты на ведение международной торговли. Новая онлайн-платформа предоставляет пошаговую информацию о процедурах трансграничной торговли и делает ее более доступной для бизнеса, сообщила пресс-служба проекта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Портал предоставляет подробное описание всех импортных, экспортных и транзитных формальностей, включая необходимые документы, формы и применимые правила, и процедуры. Он охватывает более 50 товаров, продаваемых через границу, с акцентом на агропродовольственный сектор.
 

Европейский союз рад засвидетельствовать приверженность Казахстана к устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в Центральной Азии, чему и способствует проект "Ready4Trade Центральная Азия", финансируемый ЕС. Этот портал представляет собой передовой технологический инструмент, предоставляющий единый источник информации о торговых формальностях, который обеспечит прозрачность торговых процедур", - сказал Кестутис Янускас, посол Европейского союза в Казахстане.

 
Как сообщил генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы, с августа 2020 года QazTrade является институциональным партнером проекта "Ready4Trade Центральная Азия" и координатором всей работы по разработке и запуску торгового портала Казахстана.
 

Учитывая актуальность наращивания интереса к увеличению поставок морским транспортом и расширения потенциала портов на Каспийском море, впервые провели пошаговое документирование бизнес-процессов импортных и экспортных операций морских портов. Также нашими экспертами было осуществлено сопоставление информации по торговым процедурам на пунктах пропуска на границе Казахстана с сопредельными странами. Я уверен, что торговый портал станет гидом по всем торговым процедурам, работа по которому позволит усилить возможности предприятий соблюдать торговые формальности и стандарты", - сказал он.

 
В Казахстане платформа была разработана в сотрудничестве с Министерством торговли и интеграции АО "Центр развития торговой политики QazTrade", который был назначен национальным партнером по реализации портала.
 
В настоящее время подобные порталы, разработанные МТЦ в партнерстве с ЮНКТАД, успешно используются примерно в 30 странах мира и уже доступны в соседних Таджикистане и Кыргызстане. Портал способствует достижению цели упрощения процедур торговли, закрепленной в соглашении ВТО по УПТ.
 

Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

05.07.2022, 13:14 17166
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Принят приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в документе. 

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

В Казахстане распределение жилья для очередников будет проходить централизованно

05.07.2022, 11:21 18901
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Распределение жилья для очередников будет проходить централизованно и прозрачно. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алихана Смаилова, в текущем году ожидается ввод 15 млн квадратных метров жилья, что даст возможность 138 тысям семей улучшить свои жилищные условия. Так, за 5 месяцев введено 4,7 млн квадратных метров жилья (103,4% к прошлому году).
 

Для достижения всех показателей по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нами были разработаны новые подходы в жилищной политике, которые позволят повысить доступность жилья для граждан, а также улучшить условия и качество их жизни. Теперь распределение жилья для очередников будет осуществляться централизованно и прозрачно по принципу одного окна. Основным оператором выступит "Отбасы банк", - сказал он.

 
Также премьер-министр сообщил о новых механизмах обеспечения граждан жильем. Среди них - субсидирование арендной платы и строительство жилья на селе. В этом году за счет данных механизмов планируется обеспечить 70 тысяч граждан субсидиями на аренду и порядка 2,8 тысячи новым жильем в сельской местности.
 
Глава кабмина обратил внимание на проводимую обширную работу по цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Внедряются системы "Е-Курылыс" и "Е-Шанырак", а также централизованный учет данных по вводу жилья через портал градостроительного кадастра.
 
В целом, отметил Алихан Смаилов, для консолидации и упорядоченности подходов в жилищном строительстве и ЖКХ ведется работа по принятию концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.
 
Завершая выступление, премьер-министр поручил Мининдустрии совместно с заинтересованными госорганами:
 
  • обеспечить качественную и оперативную отработку всех положений законопроекта по новым подходам в жилищной политике с парламентом;

  • завершить работы по внедрению всех информационных систем в жилищной сфере и обеспечить их интеграцию со всеми необходимыми базами данных;

  • принять меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения нуждающихся.

Как сообщалось ранее, в стране предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке БВУ.
 

Программу субсидирования ставки вознаграждения по рыночной ипотеке БВУ предлагают в Казахстане

05.07.2022, 10:47 19771
Программу субсидирования ставки вознаграждения по рыночной ипотеке БВУ предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - В связи с повышением минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или 35 тысяч квартир. Об этом сообщил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Частные застройщики могут столкнуться с существенным снижением скорости продаж коммерческого жилья, сообщил Шарлапаев на заседании правительства по вопросу о реализации новых подходов в жилищной политике.
 
Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке БВУ.
 
По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:
 
- первоначальный взнос от 20%;
 
- срок кредитования до 20 лет;
 
- максимальная сумма займа до 35 млн тенге;
 
- обязательное подтверждение платежеспособности.
 

Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка более чем на 5%. БВУ смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией КЖК", - уточнил глава холдинга.

 
При этом он отметил, что в настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов.
 

После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить данную программу", - добавил спикер.

 

Ускенбаев: Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна "Жибек Жолы"

05.07.2022, 10:25 19776
Ускенбаев: Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна "Жибек Жолы"
Фото: АО НК КТЖ
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев заявил, что договор с российской компанией, которая арендует судно "Жибек Жолы", может быть расторгнут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава МИИР в кулуарах правительства, если судно занялось деятельностью, не соответствующей правовым нормам, принятым в Казахстане и в международном праве, то "данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано".
 
Напомним, в АО "НК "Казакстан темір жолы" прокомментировали, что достоверность информации о том, что Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран. 
 

Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - рассказали в КТЖ. 

 
В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов.
 

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