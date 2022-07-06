КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ

Фото: Depositphotos

АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА) представил проект модели единых норм стран СНГ в сейсмостойком строительстве. Презентация состоялась на III Международной научно-практической конференции по сейсмостойкому строительству в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в КазНИИСА, в рамках конференции проведено выездное заседание базовой организации государств - участников СНГ в области сейсмостойкого строительства (БОСС).

На первоначальном этапе в работе по созданию проекта модели единых норм будут задействованы специалисты трех стран: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, для чего будут созданы в ближайшее время отдельные рабочие группы", - пояснил руководитель БОСС - генеральный директор АО "КазНИИСА" Бегман Кульбаев.

Также на заседании было представлено исследование консультанта по сейсмическим рискам и национальному строительному кодексу, постоянного члена комитета Канады по сейсмостойкому проектированию доктора Туны Онур. Ее работа вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии играет важную роль для строительных норм в области сейсмостойкого строительства.

Особое внимание было уделено:

обработке и оцифровке архивных акселерограмм землетрясений стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан);

разработке прямой региональной зависимости советских шкал (MSK, шкала Рихтера) магнитуды и моментной магнитуде (Mw);

выполнению объединения каталогов землетрясений;

предварительным итогам работы в виде разработанной карты риска в обследованных регионах стран Центральной Азии.





Все участники единогласно сошлись во мнении, что модели единых норм в сейсмостойком строительстве стран СНГ являются логическим продолжением работ, которые проводят Туна Онур и ее команда в части вероятностной оценки сейсмической опасности стран Центральной Азии.

КазНИИСА в 2019 году дан статус базовой организации в области сейсмостойкого строительства государств - участников СНГ. Организация занимается развитием сотрудничества между государствами для обеспечения высокого уровня безопасности при строительстве на сейсмоопасных территориях стран Союза.

КазНИИСА - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года.