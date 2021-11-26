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Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 146233
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном, 20-м заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

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МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

26.11.2021, 11:10 5536
МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.
 

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний. 
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. 
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт, как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России, Беларуси.
 
Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого налога НДС в год составят 2 млрд тенге.
 
Напомним, 25 ноября сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

26.11.2021, 10:57 12070
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Finprom.kz, экспортиз Казахстана в Китай сократился на 1,3%, до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7%, до 6,2 млрд долларов США.
 
В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, в структуре импорта - 21%.
 

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

 
В то же время из Китая Казахстан завёз 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.
 
Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объём обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.
 
Наибольший объём средств инвесторов из Китая пришёлся на обрабатывающую промышленность РК: 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).
 
В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6%, до 310,7 млн долларов США.
 
На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.
 
Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.
 

Moody's повысило рейтинги "Банка "ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 148258
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банк "ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

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