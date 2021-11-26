Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном, 20-м заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра.

За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов).

Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов.

Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС".

В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему.

Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ.

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе.

Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.