Минсельхоз обещает выделить около 125 млрд тенге на субсидирование животноводства

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министерство сельского хозяйства намерено в 2022 году направить порядка 124,6 млрд тенге на субсидирование животноводства. Это на 20% превышает уровень 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средства будут направлены на субсидирование животноводства, растениеводства, инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, финансирование научных исследований, обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности", - отметили в Минсельхозе.
В ведомстве подчеркнули, что животноводство в настоящее время составляет 45% всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой в Казахстане.
В минувшем году на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции было направлено 121,7 млрд тенге. Субсидии получили 35 тысяч субъектов АПК, из них более 70% являются мелкими и средними хозяйствами.
Из общего объема субсидий 59,1 млрд тенге было направлено на развитие племенного животноводства, на приобретение отечественного племенного крупного рогатого скота - 15,9 млрд тенге, на приобретение зарубежного племенного крупного рогатого скота - 8,8 млрд тенге", - сообщили в МСХ.
За счет завоза племенного поголовья КРС зарубежной селекции на сегодняшний день доля племенного поголовья значительно увеличилась и составила 13% от общего поголовья КРС.
Также за счет мер государственной поддержки реализовано 53 инвестиционных проекта, из которых 35 молочно-товарных ферм, 7 птицефабрик", - подчеркнули в министерстве.
Еще 62 проекта планируется ввести в эксплуатацию в этом году.