Приложение "Путешествую без COVID-19" планируют совместить с ASHYQ

МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Сведения о вакцинации планируют внести в приложение "Путешествую без COVID-19", а также рассмотрят его совместимость с казахстанским ASHYQ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эта тема включена в повестку заседания Совета Евразийской экономической комиссии 5 октября. Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании", - сообщила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Она отметила, что для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается.

С одной стороны, это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, с другой - поддержать восстановление свободного перемещения граждан ЕАЭС внутри Союза всеми видами транспорта", - подчеркнула Малкина.

Кроме того, по ее словам, планируется обсудить вопрос об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19" и о его совместимости с казахстанским приложением ASHYQ.

Разработчиком "Путешествую без COVID-19" является Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. На сегодняшний день в приложении получено порядка 1,2 млн результатов ПЦР-тестов. У 845 тыс. пользователей приложение установлено на телефон. К приложению подключено 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала", - проинформировала официальный представитель ЕЭК.





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