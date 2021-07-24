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С 25 июля прилетающим в РФ казахстанцам необходимо подтверждать ПЦР-тест через приложение

23.07.2021 10801
С 25 июля прилетающим в РФ казахстанцам необходимо подтверждать ПЦР-тест через приложение
ФОТО: ИЛЛЮСТРАЦИЯ
АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Для прилета в Россию авиарейсами гражданам Казахстана необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно распоряжению правительства РФ №1998-р от 20 июля 2021 года, тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия. Новые правила действуют с 25 июля для прилета авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана)", - сообщили в Посольстве РК в РФ.

 
Сообщается, что с 1 сентября приложение "Путешествую без COVID-19" станет обязательным для прилета авиарейсами также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
 
Граждане Казахстана, въезжающие в РФ из третьих стран, с которыми Россия возобновила прямые рейсы, необходимо предоставлять, как и ранее, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до пересечения границы РФ.
 
Как отметили в посольстве, въезд казахстанцев в РФ через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен и разрешен только определенным категориям:
 
- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации
 
- граждан государств, в отношениях с которыми у Российской Федерации действуют международные договоры о безвизовых поездках, в случае если эти граждане въезжают в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя), при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, либо въезжают в Российскую Федерацию по действительным дипломатическим или служебным паспортам;
 
- лиц, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, родными братьями и родными сестрами, дедушками, бабушками, внуками, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства;
 
- лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при наличии вида на жительства Российской Федерации);
 
- лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг, утвержденным Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;
 
- лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при наличии документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства;
 
- лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указом президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Государственная программа), а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы, при предъявлении свидетельства участника Государственной программы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации (для членов семьи участника Государственной программы);
 
- лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;
 
- лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в таких образовательных организациях, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных указанными образовательными организациями по согласованию с учредителями с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы.
 

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