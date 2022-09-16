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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - До 2025 года фонд "Самрук-Казына" сократит долю в крупнейших компаниях Казахстана, инициировав их приватизацию, IPO и SPO. Об этом заявил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компанию "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия, сообщил глава фонда. По его словам, в одном из них останутся все угольные активы. Второй компании SamrukGreenCo достанутся все зеленые активы, в том числе ГЭС и объекты ВИЭ. Она будет выведена на IPO уже в 2023-2024 годах.
В настоящее время ведется активная подготовительная работа для проведения IPO "КазМунайГаза" на локальных биржах KASE и AIX. В эти дни стартует роуд-шоу в городах Казахстана для вовлечения широких слоев населения. Наша задача - обеспечить осведомленность и максимальный охват населения", - сказал Саткалиев.
До 2025 года планируется вывести на IPO компании КМГ, AirAstana, QazaqGaz и КТЖ, провести SPO компании KEGOC.
При этом фонд сохранит контрольные пакеты в стратегических активах, добавил Саткалиев.
Напомним, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован.