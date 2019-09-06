Сотрудница отдела занятости и соцпрограмм Караганды присвоила деньги, предназначенные для выплаты АСП десяти семьям

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Агентство по противодействии коррупции РК выявило ряд нарушений со стороны должностных лиц уполномоченных государственных органов при оказании адресной социальной помощи (АСП), передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, с начала 2019 года зарегистрировано 15 фактов коррупционных преступлений, допущенных при оказании адресно-социальной помощи, по двум из которых состоялись приговоры, 13 дел пока находятся в производстве.

"25 июля текущего года к трем годам лишения свободы (отсрочка приговора на 5 лет до достижения ее ребенком 14-летнего возраста) приговорена главный специалист сектора по назначению социальных выплат ГУ "Отдел занятости и социальных программ Караганды" Смагулова Ж., которая, используя свое служебное положение, при подаче заявки на выплату АСП указывала под чужими анкетными данными свои личные реквизиты и получала пособие. Смагуловой похищено 1,6 млн тенге, которые были предназначены для выплаты АСП 10 семьям, относящимся к категории социально-уязвимых", - сообщил старший следователь департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Кроме того, в марте текущего года главный специалист акимата сельского округа Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области Абдираманов А. осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки в сумме 20 тыс. тенге за положительное решение вопроса о предоставлении АСП.

Он подчеркнул, что данные вопросы находятся на особом контроле проектных офисов "Адалдык аланы" и специальных мониторинговых групп, которые на постоянной основе проводят мониторинг процесса начисления, процедуры выплаты адресно-социальной помощи.

Также в настоящее время идет работа по выработке конкретных мер по исключению коррупционных рисков в процессе назначения адресно-социальной помощи.

Вопросы правильного распределения бюджетных средств в социальной сфере находятся на постоянном контроле Агентства по противодействию коррупции. С 2016 года по настоящее время антикоррупционной службой зарегистрировано более 330 коррупционных преступлении в сфере социального обеспечения населения. В суд было направлено порядка 200 дел. По ним осуждены к различным видам наказания порядка 80 должностных лиц", - резюмировал спикер.





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