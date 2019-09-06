Сотрудница отдела занятости и соцпрограмм Караганды присвоила деньги, предназначенные для выплаты АСП десяти семьям

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Агентство по противодействии коррупции РК выявило ряд нарушений со стороны должностных лиц уполномоченных государственных органов при оказании адресной социальной помощи (АСП), передает Kazakhstan Today.
По данным ведомства, с начала 2019 года зарегистрировано 15 фактов коррупционных преступлений, допущенных при оказании адресно-социальной помощи, по двум из которых состоялись приговоры, 13 дел пока находятся в производстве.
"25 июля текущего года к трем годам лишения свободы (отсрочка приговора на 5 лет до достижения ее ребенком 14-летнего возраста) приговорена главный специалист сектора по назначению социальных выплат ГУ "Отдел занятости и социальных программ Караганды" Смагулова Ж., которая, используя свое служебное положение, при подаче заявки на выплату АСП указывала под чужими анкетными данными свои личные реквизиты и получала пособие. Смагуловой похищено 1,6 млн тенге, которые были предназначены для выплаты АСП 10 семьям, относящимся к категории социально-уязвимых", - сообщил старший следователь департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Кроме того, в марте текущего года главный специалист акимата сельского округа Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области Абдираманов А. осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки в сумме 20 тыс. тенге за положительное решение вопроса о предоставлении АСП.
В Шымкенте пресечена коррупционная схема получения незаконного вознаграждения (10-15% от суммы начисленного пособия) должностными лицами Отдела занятости аппарата акима районов Абай, Аль-Фараби, Енбекши, Каратау за оказание содействия в получении положительного заключения для выплаты АСП. Аналогичные факты выявлены в Акмолинской и Туркестанской областях. При этом в Туркестанской области установлены 13 фактов излишнего начисления денежных средств. Причиной ошибочных переводов адресно-социальной помощи послужили факты введения платежей вручную, отсутствие формирования потребности и списков в АИС "Е-Халык". В настоящее время ведутся работы по возмещению ущерба, часть из которого уже возмещена", - отметил Бигайдаров.
Он подчеркнул, что данные вопросы находятся на особом контроле проектных офисов "Адалдык аланы" и специальных мониторинговых групп, которые на постоянной основе проводят мониторинг процесса начисления, процедуры выплаты адресно-социальной помощи.
Также в настоящее время идет работа по выработке конкретных мер по исключению коррупционных рисков в процессе назначения адресно-социальной помощи.
Вопросы правильного распределения бюджетных средств в социальной сфере находятся на постоянном контроле Агентства по противодействию коррупции. С 2016 года по настоящее время антикоррупционной службой зарегистрировано более 330 коррупционных преступлении в сфере социального обеспечения населения. В суд было направлено порядка 200 дел. По ним осуждены к различным видам наказания порядка 80 должностных лиц", - резюмировал спикер.
Ранее сообщалось, что мошенничество с получением АСП повлекло незапланированное увеличение бюджетных расходов. Выяснилось, что при получении АСП 21 тыс. семей скрыли реальные доходы, в связи с чем пересмотрят около 70 тыс. случаев назначения АСП. К примеру, жители Актюбинской области незаконно получили АСП в размере 3,5 млн тенге.
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