В Казахстане доллар за сутки подорожал на 1,56 тенге

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Курс доллара продолжает расти в Казахстане, за сутки американская валюта выросла в цене на KASE на 1,56 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Итоговая цена по результатам торгов составила 435,76 тенге, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи.
Итого за минувший месяц доллар подорожал на 8,13 тенге.
В обменных пунктах продать доллары можно по цене от 437.5 тенге, а купить по 439 тенге.
Между тем, мировые цены на нефть растут в ожидании заседания альянса ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает angi.ru.
Альянс собирается определить, возможно, чуть изменив первоначальные планы, параметры соглашения об ограничении добычи нефти. Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах. Кроме того, по словам аналитиков ANZ, цены на нефть растут, поскольку опасения рынка по поводу штамма "омикрон", похоже, ослабли".
30 ноября цена на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже ICE составляет 70,28 доллара за баррель.
Напомним, в Бюро национальной статистики сегодня сообщили, что рост цен на продовольственные товары в Казахстане за год составил почти 11%.