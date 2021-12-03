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В Казахстане доллар за сутки подорожал на 1,56 тенге

02.12.2021, 16:43 68392
В Казахстане доллар за сутки подорожал на 1,56 тенге
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Курс доллара продолжает расти в Казахстане, за сутки американская валюта выросла в цене на KASE на 1,56 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Итоговая цена по результатам торгов составила 435,76 тенге, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи. 
 
Итого за минувший месяц доллар подорожал на 8,13 тенге. 
 
В обменных пунктах продать доллары можно по цене от 437.5 тенге, а купить по 439 тенге.
 
Между тем, мировые цены на нефть растут в ожидании заседания альянса ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает angi.ru
 

Альянс собирается определить, возможно, чуть изменив первоначальные планы, параметры соглашения об ограничении добычи нефти. Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение ковида в разных странах. Кроме того, по словам аналитиков ANZ, цены на нефть растут, поскольку опасения рынка по поводу штамма "омикрон", похоже, ослабли". 

 
30 ноября цена на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже ICE составляет 70,28 доллара за баррель.
 
Напомним, в Бюро национальной статистики сегодня сообщили, что рост цен на продовольственные товары в Казахстане за год составил почти 11%
 

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Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 27649
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

В Казахстане проводится масштабная кампания по приватизации более 700 госпредприятий

03.12.2021, 16:14 32104
В Казахстане проводится масштабная кампания по приватизации более 700 госпредприятий
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики республики, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупных международных инвестиционных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Акорда, в ходе встречи Токаев отметил, что иностранные инвестиции стали одним из ключевых факторов развития Казахстана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.
 

Системная и всесторонняя работа в этой сфере позволила стать нам крупнейшей в Центральной Азии и одной из быстрорастущих на постсоветском пространстве экономик. За годы независимости мы привлекли более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов. Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора", - сказал президент.

 
Глава государства также подчеркнул, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, который является ключевой площадкой для взаимодействия с инвесторами. Помимо привлечения прямых инвестиций в реальный сектор большое внимание уделяется развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов. По его словам, Казахстан обладает крупнейшим рынком капитала в регионе.
 

Национальный банк как ключевой финансовый регулятор активно работает над дальнейшим развитием рынков долговых обязательств и ценных бумаг. В Казахстане создана развитая правовая и материальная инфраструктура. В стране успешно функционируют две фондовые биржи - KASE в Алматы и Международный финансовый центр "Астана", - заявил Токаев.

 
По его мнению, IPO ведущей мировой уранодобывающей компании "Казатомпром" и регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволили повысить динамичность и ликвидность рынка капиталов.
 
Глава государства проинформировал участников встречи о планах по приватизации предприятий госсектора.
 

В настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики Казахстана, в том числе нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной. Мы считаем предпочтительным размещение акций крупнейших компаний на национальных фондовых биржах", - проинформировал президент.

 
Глава государства отметил необходимость проведения встреч такого формата на регулярной основе.
 
В ходе мероприятия выступили руководители компаний Blackrock, Luxor Capital, Lugard Road Capital, Aberdeen Asset Management, Capital Group, Sands Capital, Alameda Research & FTX, Kingsway Capital.
 
Как сообщалось ранее, президент РК принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Швейцария уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана. Инвестиции швейцарского капитала в экономику нашей страны за последние 15 лет достигли 26 миллиардов швейцарских франков.
 

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