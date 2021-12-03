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Рост цен на продовольственные товары за год составил почти 11%

02.12.2021, 15:38 29269
Рост цен на продовольственные товары за год составил почти 11%
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В Казахстане цены на продовольственные товары с октября по ноябрь повысились на 0,9%, непродовольственные товары - на 1%, платные услуги - на 0,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Больше всего подорожали свежие овощи - на 8,3%. Также в цене выросли яйца - на 2,1%, мука - на 1,5%, свинину - на 1,1%, молоко пастеризованное, крупы, макаронные изделия - по 1%, булочные и мучные изделия - на 0,9%, хлеб, сахар-песок, колбасные изделия, конину - на 0,8%, мясо птицы - на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 1%, алкогольные напитки - на 0,5%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 1,4%, фрукты свежие - на 0,6%, сообщает Бюро национальной статистики. 
 
За год рост цен на продовольствие составил 10,9%. Непродовольственные товары выросли в цене на 8,3%, услуги подорожали на 6,4%. 
 
Цены на дизельное топливо за месяц повысились на 14,6%, газ сжиженный в баллонах – на 13,6%, каменный уголь подорожал на 3,7%, бензин - на 2,4%. Прирост цен на текстильные изделия составил 0,9%, фармацевтическую продукцию - 0,7%.
 
Оплата за аренду жилья повысилась на 1,4%. Уровень цен на услуги в области культурных мероприятий вырос на 0,7%, здравоохранения –-на 0,4%.
 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду повысились на 3,5%, вывоз мусора - на 1,3%, электроэнергию - на 0,5%, а на центральное отопление - снизились на 1,3%.
 
Напомним: ранее в правительстве заявили, что цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц. 
 
Также сообщалось, что рост стоимости на социально значимые продовольственные товары в Казахстане ниже, чем в мире. Так, в ноябре текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары удалось остановить: за первую неделю месяца удорожания в целом по корзине не наблюдалось. На 6 из 19 товаров цены не изменились, на 8 - выросли в пределах 0,4%, ещё на 5 - снизились на 1%-2%. 
 
Чтобы остановить рост цен, Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях ввела запрет на вывоз с территории Казахстана крупного и мелкого рогатого скота на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца. 
 

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В Карагандинской области три птицефабрики заподозрили в необоснованном повышении цен

03.12.2021, 19:39 1783
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области по итогам анализа на рынке оптовой реализации куриных яиц в регионе выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в части одновременного повышения цен на куриные яйца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нарушения выявили в ТОО "Ushtobe Qus", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Караганды кус".
 

На основании выявленных фактов в отношении ТОО "Караганды кус" внесено уведомление о снижении до обоснованной цены на яйцо, а также впредь не допускать нарушений в сфере защиты конкуренции. В отношении ТОО "Агрофирма Курма" и ТОО "Ushtobe Qus" начато расследование, так как данные предприятия совершили аналогичные нарушения в течение одного календарного года", - сообщили в ведомстве.

 
26 ноября стало известно, что в отношении двух птицефабрик в Павлодарской области ведется антимонопольное расследование на предмет ценового сговора. Также в ноябре на предмет ценового сговора проверяли семь казахстанских птицефабрик.
 

Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 27649
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

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