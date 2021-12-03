Рост цен на продовольственные товары за год составил почти 11%

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В Казахстане цены на продовольственные товары с октября по ноябрь повысились на 0,9%, непродовольственные товары - на 1%, платные услуги - на 0,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Больше всего подорожали свежие овощи - на 8,3%. Также в цене выросли яйца - на 2,1%, мука - на 1,5%, свинину - на 1,1%, молоко пастеризованное, крупы, макаронные изделия - по 1%, булочные и мучные изделия - на 0,9%, хлеб, сахар-песок, колбасные изделия, конину - на 0,8%, мясо птицы - на 0,7%. Табачные изделия подорожали на 1%, алкогольные напитки - на 0,5%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 1,4%, фрукты свежие - на 0,6%, сообщает Бюро национальной статистики.

За год рост цен на продовольствие составил 10,9%. Непродовольственные товары выросли в цене на 8,3%, услуги подорожали на 6,4%.

Цены на дизельное топливо за месяц повысились на 14,6%, газ сжиженный в баллонах – на 13,6%, каменный уголь подорожал на 3,7%, бензин - на 2,4%. Прирост цен на текстильные изделия составил 0,9%, фармацевтическую продукцию - 0,7%.

Оплата за аренду жилья повысилась на 1,4%. Уровень цен на услуги в области культурных мероприятий вырос на 0,7%, здравоохранения –-на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду повысились на 3,5%, вывоз мусора - на 1,3%, электроэнергию - на 0,5%, а на центральное отопление - снизились на 1,3%.

Напомним: ранее в правительстве заявили, что цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц.

Также сообщалось, что рост стоимости на социально значимые продовольственные товары в Казахстане ниже, чем в мире . Так, в ноябре текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары удалось остановить: за первую неделю месяца удорожания в целом по корзине не наблюдалось. На 6 из 19 товаров цены не изменились, на 8 - выросли в пределах 0,4%, ещё на 5 - снизились на 1%-2%.