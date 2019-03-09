В Нацбанке прокомментировали принудительную ликвидацию "Qazaq Banki"

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - 24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki", передает Kazakhstan Today.





При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме. В день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка Национальным банком будет назначена ликвидационная комиссия банка, сообщает пресс-служба финрегулятора.





Информация о назначении ликвидационной комиссии банка с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования в соответствии с нормами Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, будет опубликована ликвидационной комиссией банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты её назначения. Сама процедура принудительной ликвидации будет осуществляться в соответствии с требованиями закона "О банках", Правилами принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан и иными законодательствами РК", - пояснили в пресс-службе.





В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО "Qazaq Banki" в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО "Qazaq Banki" от имени и за счет средств КФГД, подчеркнули в НБ РК.





После объявления КФГД выбранного банка-агента вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.





Как сообщалось ранее, Национальным банком Республики Казахстан 25 сентября 2018 года в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы поданы исковые заявления о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" и АО "ЭксимБанк", 15 октября 2018 года - о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны".





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