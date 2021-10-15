В 2022 году Казахстан возглавит Совет СНГ в области образования

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан будет председательствовать в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году. Также в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение о председательстве Казахстана в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году единогласно было принято по итогам заседания Совета сотрудничества в области образования стран СНГ, которое в этом году состоялось в Армении.

В ходе обсуждения страны-участницы Совета отметили работу Министерства образования и науки Республики Казахстан в системе высшего и среднего образования: внедрение новых образовательных программ, принятие законодательных норм для обеспечения академической честности, беспрецедентное повышение заработной платы педагогов, работу по повышению квалификации кадров в системе образования, а также по улучшению законодательных норм для использования цифровых технологий в образовательном процессе, рассказали в пресс-службе МОН.

На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования. Также было принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных мероприятий по продвижению образовательных программ", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

Тема VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который пройдет в Казахстане, будет посвящена новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.