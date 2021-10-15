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В 2022 году Казахстан возглавит Совет СНГ в области образования

14.10.2021, 12:58 15985
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Казахстан будет председательствовать в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году. Также в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о председательстве Казахстана в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году единогласно было принято по итогам заседания Совета сотрудничества в области образования стран СНГ, которое в этом году состоялось в Армении. 
 
В ходе обсуждения страны-участницы Совета отметили работу Министерства образования и науки Республики Казахстан в системе высшего и среднего образования: внедрение новых образовательных программ, принятие законодательных норм для обеспечения академической честности, беспрецедентное повышение заработной платы педагогов, работу по повышению квалификации кадров в системе образования, а также по улучшению законодательных норм для использования цифровых технологий в образовательном процессе, рассказали в пресс-службе МОН.
 

На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования. Также было принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных мероприятий по продвижению образовательных программ", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова. 

 
Тема VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который пройдет в Казахстане, будет посвящена новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.
 

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    Детскими садами планируется охватить 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет - Бауыржан Байбек

    14.10.2021, 16:57 10504
    МАНГИСТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    За 9 месяцев в регионе исполнено 27% из 872 мероприятий, запланированных до 2025 года. Возведено 809 тысяч квадратным метров жилья, построено и отремонтировано 28 школ, создано 22 тысячи новых постоянных рабочих мест. 
     
    Как отметил Бауыржан Байбек, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется обеспечению детей дошкольным образованием. Так, к 2025 году детскими садами планируется охватить в регионах 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет, а также обеспечить полную оцифровку порядка постановки на очередь.
     

    В Мангистауской области с начала года уже открыто 18 дошкольных учреждений. В ходе поездки посетил открытый за счет частных инвестиций детский сад Hadiya в ауле имени Сайына Шапагатова Тупкараганского района. С воспитателями обсудили вопросы улучшения социальных условий для преподавателей, строительства жилья для молодых семей, обеспечения сельских округов качественной питьевой водой и другие вопросы", - написал Байбек на своей странице в Facebook.

     
    Далее в селе Акшукур Бауыржан Байбек осмотрел новый спортивный комплекс "Сулеймен", где для молодежи стали доступны секции борьбы, дзюдо, каратэ, художественной гимнастики, плавания и др. 
     
    В целом, по словам первого зампреда партии, в рамках предвыборных обещаний уже в этом году в регионах открылись более 127 тысяч спортивных секций, возобновлена работа свыше 22 тысяч детских кружков. Заработная плата тренеров-преподавателей повысилась в 1,5 раза, а к 2023 году увеличится в 2 раза. 
     
    В этот же день на внеочередной конференции новым председателем областного филиала партии Nur Otan был избран Нурлан Ногаев. 
     

    Перед руководством филиала поставлены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств партии в каждом районе и городе, активизации работы фракций и общественных советов, а также повышению эффективности решения проблем населения через общественные приемные партии", - сказал первый зампред Nur Otan.

     
    По информации пресс-службы партии, в ходе поездки Бауыржан Байбек в онлайн-формате также обсудил ход реализации предвыборных обещаний в западных регионах страны: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.
     

    У казахстанских первоклассников появится новый школьный предмет

    12.10.2021, 12:13 50626
    У казахстанских первоклассников появится новый школьный предмет
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет "Цифровая грамотность". Ранее школьники изучали дисциплину "Информационно-коммуникационные технологии", начиная с третьего класса, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
     

    Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами и компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.        

     
    Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам "Информационно-коммуникационные технологии" для 4 класса и "Информатика" для 5-11 классов. Новшества направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.        
     

    В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9 классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу", - разъяснили в МОН.         

     
    По информации ведомства, типовая учебная программа по предмету "Информатика" для 10-11 классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-STARTUP, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в интернете, сетевом этикете и авторском праве.
     

    В Казахстане сохраняется высокая потребность в учителях

    11.10.2021, 18:14 63397
    НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Исходя из вакансий электронной биржи труда, в сентябре в Казахстане наблюдалась высокая потребность в работниках сферы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По данным Центра развития трудовых ресурсов, на электронной бирже труда в сентябре наблюдался рост спроса как со стороны предприятий, так и со стороны соискателей: было размещено 137,9 тыс. вакансий (прирост 22%) и 62,2 тыс. резюме (прирост 8%). 
     

    В сентябре остается повышенный спрос на специалистов в области образования - более 18 тыс. вакансий, что, по-видимому, связано с возвращением к традиционному формату обучения в школах, колледжах и вузах", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

     
    Также, по информации ведомства, на рынке наблюдается рост спроса на истопников, операторов котельной и машинистов (кочегаров) котельной, для которых прирост к предыдущему месяцу составил почти 2,9 тыс. вакансий. А общая потребность на них в сентябре, по данным ЭБТ, составила более 3 тыс. вакантных мест.
     

    Еще одним фактором, повлиявшим на динамику спроса в этом месяце, стала общенациональная перепись населения Казахстана. Так, на ЭБТ было опубликовано 7,8 тыс. вакансий интервьюеров, в сравнении с августом прирост составил 5,3 тыс. В разрезе регионов наибольшее количество вакансий для интервьюеров было размещено в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях", - отметили в пресс-службе.

     
    На фоне общего роста количества вакансий в сентябре в разрезе регионов наблюдается сокращение вакантных рабочих мест в Алматы (-10%) и в Мангистауской области (-7%). При этом лидером по количеству опубликованных вакансий в прошлом месяце стала Алматинская область с 12,6 тыс. (прирост 6,6 тыс. вакансий или 109%), уточняет источник.
     
    С другой стороны, как и в случае с вакансиями, наибольшее снижение активности соискателей наблюдается в Алматы (-24%) и Мангистауской области (-21%). В то же время наибольший прирост резюме произошел в Акмолинской (+40%) и Северо-Казахстанской (+39%) областях, в которых в целом отмечается наименьшее количество резюме в сравнении с остальными регионами - 1,6 тыс. и 2 тыс. соответственно. 
     
    Вместе с тем при сопоставлении числа резюме и вакансий среди квалифицированных занятий, наряду с интервьюерами наблюдается нехватка охранников (504 резюме и 2,3 тыс. вакансий), водителей автомобилей (948 резюме и 2 тыс. вакансий), а также воспитателей (1,3 тыс. резюме и 2,3 тыс. вакансий). Среди неквалифицированных занятий в дефиците подсобные рабочие, грузчики, разнорабочие, кухонные рабочие и уборщики в школах.
     
    В сентябре избыточными среди квалифицированных занятий оказались юристы (790 резюме против 331 вакансии), учителя физкультуры и спорта (1,3 тыс. резюме и 965 вакансий), а также финансисты (238 резюме и 24 вакансии). Среди неквалифицированных занятий высокая конкуренция за рабочие места отмечается среди вахтеров и рабочих по благоустройству населенных пунктов.
     
    Если рассматривать работодателей, то наибольшее число вакансий на ЭБТ оставили предприятия в сферах образования, сельского хозяйства и прочих услуг, а также в области статистики и социологии. В региональном разрезе предприятия в сфере образования проявили наибольший спрос в Алматинской (3,6 тыс. вакансий), Актюбинской (2,7 тыс.), Карагандинской (2,3 тыс.) областях и Нур-Султане (2,3 тыс.). В свою очередь, предприятия сельского хозяйства разместили большее количество вакансий в южных регионах, а именно в Туркестанской (3,5 тыс.), Алматинской (2,3 тыс.) и в Жамбылской (1,6 тыс.) областях, сообщили в пресс-службе.
     

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