МОН предложило отказаться от рейтинга школ по результатам ЕНТ

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки предложило отказаться от рейтинга школ по результатам ЕНТ. Об этом сегодня на брифинге после заседания правительства сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства.

Сегодня, выступая на заседании правительства, я попросил акимов областей и городов республиканского значения, столицы не проводить рейтинг по итогам Единого национального тестирования. Мы считаем, что этот рейтинг не нужен. Он не объективен и не отражает уровень подготовленности школ", - сказал министр.

Он отметил, что если раньше ЕНТ сочетало сразу две функции: итоговую аттестацию в школе и поступление в вузы - и в нем все тотально участвовали, то сейчас произошло разделение и участвуют только те, кто хочет поступить в вуз.

Поэтому по результатам поступления в высшие учебные заведения проводить рейтинг, давать оценку школам, думаю, не стоит. У нас есть другие индикаторы, другие возможности, механизмы внешней оценки достижений учащихся. По этим индикаторам, конечно, можно определенные выводы делать, но в целом само понятие "рейтинг", когда мы говорим о школе, это сложный процесс. Это процесс прежде всего воспитания, это вопрос, который касается обучения. Это разные процессы и оценивать их только через один какой-то механизм, конечно, несправедливо, здесь нужен комплексный подход", - подчеркнул Аймагамбетов.

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