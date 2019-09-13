В Костанае обсудили перспективы науки и образования в стране

Костанай. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Костанае на открытой конференции гражданского общества QazTalks обсудили перспективы науки и образования в стране, сообщает корреспондент Kazakhstan Today.

Нам важно определить роль научной интеллигенции в вопросах. Исходя из этого, и была продолжена дискуссия на тему: "Роль научного сообщества в модернизации общественного сознания". Современное развитие Казахстана немыслимо без науки, инновационных технологий, внедрения научных достижений в производство, образование, обычную жизнь. Мероприятия такого рода помогают найти новые пути, стратегии развития и решения актуальных вопросов реализации программы "Рухани жангыру", - прокомментировала работу конференции руководитель управления внутренней политики Зауре Байменова.

Яркий пример внедрения передовых технологий и научного подхода в повседневной жизни демонстрирует Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. Созданный здесь научно-исследовательский институт прикладной биохимии университета за несколько лет сумел набрать солидный вес в научном сообществе и предложить уникальные услуги и разработки. Руководит НИИ кандидат ветеринарных наук Сабит Коканов. Он - один из трех спикеров открытой конференции гражданского общества QazTalks.

По словам Коканова, НИИ занимается качественно-количественным анализом любых материалов, содержащих ДНК, в состоянии определить генетический потенциал породных животных. Имеет ряд патентов на методы микробного разложения нефти, биологически активной добычи редкоземельных металлов и микроэлементов, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по международным и казахстанским грантам.

За короткое время нам удалось создать четыре мощные лаборатории. Они ничем не хуже зарубежных, тем более алматинских или столичных. У нас неплохое оснащение. Все оборудование имеет цифровую основу. То, что мы делаем, допустим, с расшифровкой ДНК, видят в Польше, в Италии, в Прибалтике, в Москве в режиме онлайн. В нашу аккредитованную лабораторию генетики, к примеру, обращаются племенные хозяйства. Мы делаем ДНК-паспорт, который позволяет продавать за более высокую цену породных животных, получать субсидии от государства", - рассказал Коканов.

Он также отметил важным тот факт, что НИИ работает не только со студентами и учеными, но и активно вовлекает в научную работу школьников как потенциальных сотрудников лаборатории.

О развитии науки в области юриспруденции и изменении подходов в системе образования полицейских рассказал начальник Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, доктор юридических наук, доцент полковник полиции Нурлан Биекенов. По его словам, учитывая современные требования гражданского общества и вектор модернизации, обозначенный президентом страны в послании народу Казахстана, в академии внесли существенные изменения в процесс подготовки кадров.

Мы, проанализировав систему подготовки кадров, на политическом уровне приняли ряд решений. Одно из них - отказ от бакалавриата. В текущем году, в сентябре, мы впервые в Алматинской, Костанайской академиях и Актюбинском юридическом институте не набирали четырехлетнее обучение по программе бакалавриата. 16 сентября в Алматы и Актобе мы впервые примем людей, которые придут к нам с высшим либо со средним образованием для трехмесячной подготовки. Срок маленький! Вопросы возникают - как мы их будем готовить? Но мы в методическом плане подготовились со своим коллективом и, думаю, справимся", - подчеркнул Биекенов.

В свою очередь, преподаватель Костанайского социально-технического университета имени З. Алдамжарова, доктор PhD по политологии Жанар Смакова рассказала о своем опыте получения образования, призвав участников конференции искать пути и решения для получения как основного высшего образования, так и дополнительного. По ее словам, образование можно получать абсолютно бесплатно как в Казахстане, так и в зарубежных странах, с которыми у нашей страны налажен обмен студентами.

Я целиком продукт исключительно казахстанского образования. Уверена, что достойное образование можно получить в нашей стране, и получить его бесплатно. Важно искать возможности для получения образования. Никто не придет и не предложит вам его получить. Разве что только это не касается хорошо распиаренной программы "Болашак", в остальном нужно прилагать усилия для поиска. У каждого сейчас есть Интернет, где все можно найти. Возможности для образования с каждым годом расширяются. Если раньше было 3-4 гранта на магистратуру, то сейчас это уже десятки грантов", - рассказала собравшимся Смакова.

По итогам встречи были обсуждены перспективы образования в стране, потенциал научного сообщества. Также участники конференции имели возможность получить ответы от спикеров на интересующие их вопросы.

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