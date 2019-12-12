Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане усилят требования к вузам, готовящим педагогов, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола "Дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам повышения качества образования в рамках поручений, озвученных в послании Президента народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", проведенного Комитетом по социально-культурному развитию и науке сената парламента, передает Kazakhstan Today.

"Одним из важных вопросов является обеспечение качественной переподготовки кадров. Сегодня у нас 85 вузов готовят педагогов, и мы сейчас принимаем меры по усилению требований к таким вузам. Соответственно, будем проводить работу по отзыву лицензий. По планируемому видению Министерства образования и науки, наверное, у нас останется около 20-30 вузов, которые точечно будут готовить педагогов. Нам важнее качество, чем количество", - сказал А. Аймагамбетов.

Министр также сообщил, что меняется система разработки, оценки качества, издания и мониторинга учебников. Ужесточены требования к разработке учебников, определены четкие критерии экспертизы, предусмотрены обучение и сертификация экспертов, обучение авторов, формирование базы потенциальных экспертов, внедрение "слепой" экспертизы.

Сенатор Бакытжан Жумагулов подробно проанализировал состояние и проблемы каждого уровня образования. Так, касаясь вопросов дошкольного образования, сенатор отметил недостаток квалифицированных кадров, имеющиеся нарушения воспитателей по отношению к детям (за 2017-2019 годы поступило 203 жалобы от родителей). "Исправить ситуацию может введение лицензирования. Но его надо будет осуществлять не резко, а аккуратно и последовательно, чтобы не разрушить достигнутое", - сказал Б. Жумагулов.

Говоря о дуальном образовании, сенатор рекомендовал учитывать потребности рынка труда при формировании госзаказа и трудоустройстве выпускников.

В сфере высшего образования сенатор указал на необходимость дальнейшего совершенствования законодательного и иного обеспечения аккредитации, а также по рекомендациям Парижского коммюнике ЕПВО (2018 год) проработать имплементацию "Стандартов и руководящих принципов по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования". Кроме того, считает Б. Жумагулов, законодательное расширение самостоятельности вузов еще не в полной мере подкреплено подзаконными актами.

Сенаторы подняли вопросы повышения заработной платы педагогам и стипендии студентов, запрета использования смартфонов в школах, практики объединения вузов, совершенствования дуального образования. По итогам круглого стола выработаны рекомендации, которые будут направлены в правительство, отметили в пресс-службе сената парламента РК.

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