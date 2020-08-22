Сегодня пройдет общереспубликанский классный час для казахстанских школьников

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час для всех школьников Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В целях информирования учащихся о форматах обучения в новом 2020-2021 учебном году в условиях карантинных мер 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час "Как я буду учиться в новом учебном году?" для всех школьников страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, классный час пройдет в дистанционном формате, время проведения утверждается администрацией школы. По желанию родители также смогут участвовать вместе с детьми.

Во время классного часа классный руководитель объясняет следующие вопросы:

1. Форматы обучения в новом учебном году;

2. Ознакомление с образовательной интернет-платформой, на которой будет проводиться дистанционное обучение;

3. Я и мое здоровье (основы гигиены, физическая нагрузка);

4. Система оценивания обучающихся в новом учебном году;

5. Правила работы в Интернете, информационная безопасность.

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