Система Orphus

Сегодня пройдет общереспубликанский классный час для казахстанских школьников

21.08.2020, 08:29 9316
Сегодня пройдет общереспубликанский классный час для казахстанских школьников
Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час для всех школьников Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
В целях информирования учащихся о форматах обучения в новом 2020-2021 учебном году в условиях карантинных мер 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час "Как я буду учиться в новом учебном году?" для всех школьников страны. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, классный час пройдет в дистанционном формате, время проведения утверждается администрацией школы. По желанию родители также смогут участвовать вместе с детьми. 
 
Во время классного часа классный руководитель объясняет следующие вопросы:
 
1. Форматы обучения в новом учебном году;
 
2. Ознакомление с образовательной интернет-платформой, на которой будет проводиться дистанционное обучение; 
 
3. Я и мое здоровье (основы гигиены, физическая нагрузка);
 
4. Система оценивания обучающихся в новом учебном году;
 
5. Правила работы в Интернете, информационная безопасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая