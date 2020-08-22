Сегодня пройдет общереспубликанский классный час для казахстанских школьников

В целях информирования учащихся о форматах обучения в новом 2020-2021 учебном году в условиях карантинных мер 21 августа пройдет общереспубликанский единый классный час "Как я буду учиться в новом учебном году?" для всех школьников страны.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, классный час пройдет в дистанционном формате, время проведения утверждается администрацией школы. По желанию родители также смогут участвовать вместе с детьми.
Во время классного часа классный руководитель объясняет следующие вопросы:
1. Форматы обучения в новом учебном году;
2. Ознакомление с образовательной интернет-платформой, на которой будет проводиться дистанционное обучение;
3. Я и мое здоровье (основы гигиены, физическая нагрузка);
4. Система оценивания обучающихся в новом учебном году;
5. Правила работы в Интернете, информационная безопасность.
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