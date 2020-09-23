Актау. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области школьников обеспечили компьютерами для дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.

В новом учебном году в Мангистауской области функционируют 141 школа с контингентом 158 тысяч учащихся. С 1 сентября введены в эксплуатацию 3 государственных и 4 частных школы.

Как отметили в акимате области, в связи с карантинными ограничениями в школах для первоклассников открыты дежурные классы, в которых обучаются более 14 тысяч детей, а 91% учащихся обучаются дистанционно.

Согласно анализу, проведенному накануне нового учебного года, 22,6% учащихся не имели компьютерных устройств. В связи с этим из республиканского бюджета выделены средства на приобретение 22 541 компьютера, также за счет средств местного бюджета проведен закуп 8100 компьютеров. Кроме того, для бесперебойной работы электронной платформы при дистанционном обучении из местного бюджета приобретены 4 единицы серверного оборудования и роутеры для повышения доступа к Интернету более 14 тысяч семей", - сообщили в акимате.

На сегодняшний день приобретенные 10 446 компьютеров, 14 244 роутера, а также 5188 компьютеров, имеющихся на балансах школ, переданы во временное пользование учащимся.

На эти цели выделено около 4 млрд тенге. Из них из местного бюджета 1194 млн тенге, из резерва правительства РК - 3 491 млн тенге, в рамках внедрения механизма подушевого финансирования в городских школах - 311 млн тенге, на закуп роутеров - 233 млн тенге, на закуп сервера - 12 млн тенге. В настоящее время учащиеся полностью обеспечены компьютерами. До конца сентября еще 20 195 компьютерных устройств, закупаемых за счет республиканского бюджета, будут доставлены в регион. Эти компьютеры будут предоставляться учащимся по мере необходимости. Таким образом, для обучения в домашних условиях школьники региона будут обеспечены компьютерами и Интернетом", - резюмировали в акимате.

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