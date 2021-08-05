В Казахстане стартовал прием заявок на августовское ЕНТ

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НУР-СУЛТАН. 4 августа - Прием заявок на августовское ЕНТ начнется 4 августа и продлится до 6 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Регистрация заявок пройдет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Отметим, что участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах", - пояснили в ведомстве.

Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июнь, не смогли набрать пороговый балл. И они лишились возможности поступить в высшие учебные заведения страны. Поскольку речь все-таки идет о детях, мы создали условия для того, чтобы в августе у них была возможность сдать тест еще раз и зачислиться на платное отделение. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - пояснил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.





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