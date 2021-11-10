В Казахстане изменили правила дистанционного обучения

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Приказом министра образования и науки РК от 3 ноября 2021 года внесены изменения в правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, к организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

1) наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;

2) наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;

3) наличие информационной системы, включающей учебно-методическую, организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки;

4) подключение к системе электронных журналов и дневников в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 "Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20317);

5) наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям;

6) обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;

7) соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.

К организациям образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

1) наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;

2) функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;

3) обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

4) обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

5) обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

6) обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;

7) обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;

8) наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.