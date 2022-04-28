Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах проделанной за год работы и планах дальнейшего развития университета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, ректор КазНУ ознакомил главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения", - сообщает Акорда.

По словам главы университета, к 2024 году вуз планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.

Отдельно Туймебаев остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также о том, что более 2 тысяч преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.

В завершение встречи глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.



