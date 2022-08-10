Сумму помощи для малообеспеченных школьников увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Ход реализации национального проекта "Качественное образование "Образованная нация" рассмотрен на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов поручаю обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности. Также акиматам регионов для повышения занятости молодежи необходимо обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа", - отметил премьер-министр.

Кроме того, Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов и национальной экономики поручено проработать вопросы создания центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что продолжается работа по развитию инфраструктуры вузов, внедрению современных образовательных программ, прошедших международную аккредитацию, расширению академического взаимодействия с зарубежными партнерами, расширению их управленческой самостоятельности и т.д.

Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, благодаря нацпроекту охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием достиг 88,4%, 3-6 лет - 99%.

Начата работа по внедрению новой модели дошкольного образования, в рамках которой обучение будет проходить через игру, двигательную активность и творчество. Для этого внесены изменения в госстандарт, типовые учебные планы и программы.

Охват детей более старшего возраста дополнительным образованием увеличен до 70,5% (более 2,4 млн детей), до конца 2022 года этот показатель планируется довести до 75%.

Кроме того, более 175 тысяч детей с особыми образовательными потребностями охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией.

Для поступления в колледжи внедрен ряд нововведений, направленных на подготовку специалистов, соответствующих потребностям экономики. Также действует обязательная профессиональная диагностика выпускников 9-го класса, по итогам которой абитуриенты получают рекомендации по выбору специальности.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что главная задача нацпроекта - обеспечить повсеместный доступ граждан к качественному образованию на всех уровнях - дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем.

Работа по этим направлениям ведется большая. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Также проведена модернизация 1436 школ. По поручению главы государства разрабатывается пилотный нацпроект "Комфортная школа". К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тысяч мест по новым строительным стандартам", - сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства добавил, что для охвата молодежи профтехобразованием из бюджета дополнительно выделено 45 тысяч мест по госзаказу. Также для подготовки кадров по спросу рынка труда почти 500 предприятий шефствуют над колледжами.

Кроме того, открыто 4 филиала ведущих зарубежных вузов и привлечено 400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям.

В целом ведется работа по реализации системных мер по улучшению качества образования", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил принять меры по доработке нацпроекта "Комфортная школа" и синхронизировать его с нацпроектом Bilimdi Ult.