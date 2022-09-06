Стартовал прием документов на стажировку по программе "Болашак"
новости по теме
После проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишись грантов
Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны недействительными. По данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ", - сообщил на своей странице в Сети директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.
Уважаемые абитуриенты-2023! Вот и настала для вас пора ответственных решений, ведь впереди вас ждут экзамены и ЕНТ. Надеемся, что вы благодаря своим знаниям и целеустремленности добьетесь высоких результатов на ЕНТ и не будете повторять ошибки некоторых предшественников", - добавил Руслан Емелбаев.
В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам
Президентом поручено приоритет отдавать предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.
Глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. В рамках проекта "Комфортная школа" будет действовать единый стандарт строительства и оснащения. Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они обеспечатся отдельными спортзалами и столовыми", - сообщил министр.
Президент поручил принять действенные меры для повышения заработной платы и снизить рабочую нагрузку воспитателей. На сегодня в дошкольных организациях на 1 педагога приходится 25 детей. Средняя заработная плата составляет 147 тысяч. Это ниже средней заработной платы по республике. Если считать от количества детей, стоящих в очереди, то охват детей 2-6 лет составляет 88%, охват детей 3-6 лет составляет 98% от общего количества детей - 57,68%. Поэтому в рамках поручения президента будет внедрена новая система аттестации педагогов дошкольных организаций и повышена их заработная плата", - заключил глава Минпросвещения.
Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых
Данная схема также позволяет устранить барьеры при получении студенческих займов. В качестве инструмента накопления средств на получение образования прорабатываем использование ГОНС совместно с Минпросвещения в зависимости от возраста детей и студентов (до 18 лет - МП, с 18 лет - МНВО)", - сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства РК.
Прорабатываются подходы по введению дифференцированного гранта. Уточненный подход будет представлен в ближайшее время. Данное поручение президента чрезвычайно актуально в контексте демографических трендов и роста стоимости обучения. Статистика показывает рост выпускников школ к 2030 году более чем в 2 раза (со 140 до 300 тысяч человек). Поэтому предлагается переход к ваучерной системе через эскроу-счет, дифференцированные гранты (30% до 100%)", - сказал министр.
Одним из важных вопросов является обеспечение студентов общежитием. Всего за период 2018-2021 годы введено 124 общежития на 30 630 мест (85 государственных на 20 991 место, 39 частных на 9639 мест). 63% из планируемых к вводу койко-мест реализуются за счет средств частных инвесторов", - сказал он.
И это позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ", - отметил министр.
Касательно развития эндаумент-фондов при вузах. В Казахстане есть позитивный опыт эндаумент-фондов (КазГЮУ, РФМШ). Мы приступили к разработке совместного плана мероприятий с фондом "Казакстан халкына". Он предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы. Предлагается разработка отдельного законопроекта "О фондах целевого капитала" по опыту США, Сингапура и других стран с устойчивым финансированием университетской науки и инноваций. Справочно: закон Республики Казахстан "Об образовании" только закрепляет понятие и право создания эндаумент-фонда. Вузы получили только формальную возможность для создания и деятельности эндаумент-фондов. Готовы внести данные инициативы на обсуждение с заинтересованными государственными органами", - заключил Саясат Нурбек.
Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения
Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 30 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 33 часов, в 8 классе - 34 часов, в 9 классе - 35 часов", - говорится в проекте приказа министра просвещения, опубликованном на портале "Открытые НПА".
- казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
- иностранному языку;
- цифровой грамотности (кроме 1-го класса);
- художественному труду.
В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся", - говорится в приказе.
В Казахстане начался новый учебный год
В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования
Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ", - написал Аймагамбетов в Telegram.
Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях", - пояснил министр.
Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау начал приемную кампанию для набора студентов в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа". Прием документов абитуриентов ведут сотрудники АУНиГ", - сообщает пресс-служба "Атырауского университета нефти и газа".
Наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - подчеркивал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.
В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.
"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Читаемое
06.09.2022, 09:53Спасатели ВКО показали видео тушения пожара с вертолета 06.09.2022, 11:1323256Пожары в Костанайской области: угрозы населенным пунктам нет 06.09.2022, 09:1222021В Алматы сгорел пассажирский автобус 06.09.2022, 08:5521701Сосед спас четверых детей во время пожара в Семее 06.09.2022, 13:1819786В Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках 30.08.2022, 20:0969696Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау 31.08.2022, 10:2163911В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования 03.09.2022, 21:1053231Лесной пожар в Костанайской области: эвакуируют жителей близлежащих сел 01.09.2022, 09:2551601В Казахстане начался новый учебный год 01.09.2022, 19:5348956Жителя Усть-Каменогорска подозревают в зоофилии 19.08.2022, 16:54149806Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов 19.08.2022, 15:30140146Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов 10.08.2022, 16:40137176Опубликован список обладателей государственных грантов 10.08.2022, 14:16135216Токаев встретится с председателем Генеральной Ассамблеи ООН 19.08.2022, 14:02134691Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?