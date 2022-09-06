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Стартовал прием документов на стажировку по программе "Болашак"

05.09.2022, 09:54 15951
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Казахстане начался прием документов на прохождение стажировок по программе "Болашак" в ведущих зарубежных вузах, признанных мировых научно-исследовательских центрах и отраслевых организациях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным АО "Центр международных программ", заявки принимаются до 14 октября текущего года посредством портала государственных услуг Egov.kz. В этом году для прохождения зарубежных стажировок выделено 110 стипендий. 
 
В 2022 году 7 категорий работников могут повысить квалификацию по программе "Болашак": инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.
 
Перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает 158 специальностей для прохождения стажировки. В текущем году данный перечень пополнился такими актуальными специальностями, как Вig Data архитектор, искусственный интеллект, дизайн интерфейсов и др.
 
Напомним, стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.
 
Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата КАЗТЕСТ уровня не ниже В1. 
 
Ранее сообщалось, что до 60% увеличат количество грантов на технические направления по программе "Болашак". 
 

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После проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишись грантов

06.09.2022, 13:56 5366
После проверок видеозаписей ЕНТ 137 казахстанцев лишись грантов
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане по итогам просмотра видеозаписей Единого национального тестирования аннулированы результаты 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны недействительными. По данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ", - сообщил на своей странице в Сети директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. 

 
Он также отметил, что в этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека. 
 

Уважаемые абитуриенты-2023! Вот и настала для вас пора ответственных решений, ведь впереди вас ждут экзамены и ЕНТ. Надеемся, что вы благодаря своим знаниям и целеустремленности добьетесь высоких результатов на ЕНТ и не будете повторять ошибки некоторых предшественников", - добавил Руслан Емелбаев.

 

В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам

03.09.2022, 12:57 32451
В школах Казахстана увеличат часы обучения по четырем предметам
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В школах Казахстана увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президентом поручено приоритет отдавать предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

 
Кроме того, по его словам, будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3-м классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками.
 

Глава государства дал поручение по реализации национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. В рамках проекта "Комфортная школа" будет действовать единый стандарт строительства и оснащения. Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они обеспечатся отдельными спортзалами и столовыми", - сообщил министр. 

 
Он отметил, что в следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. К примеру, только по столице в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ, каждая из которых будет рассчитана на 2 тысячи мест. 
 
В соответствии с поручением президента дети, проживающие в социально уязвимых семьях, будут бесплатно обеспечены школьной формой. 
 
Будет вводиться образовательный счет, включающий средства, выделяемые из бюджета на обучение детей.
 
Также в целях повышения качества подготовки кадров с текущего года колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Обновлено 4000 образовательных программ.
 
Государственный заказ формируется с учетом реальной потребности в регионе.
 
В соответствии с поручением президента совместно с акиматами регионов начали внедрять целевую подготовку кадров по заявкам предприятий. 
 
Также до конца этого года будет разработан и введен стандарт аккредитации педагогических вузов и "рамка компетенций педагога" - профессиональный стандарт "Педагог".
 
Кроме того, министр рассказал о дошкольном воспитании и обучении.
 

Президент поручил принять действенные меры для повышения заработной платы и снизить рабочую нагрузку воспитателей. На сегодня в дошкольных организациях на 1 педагога приходится 25 детей. Средняя заработная плата составляет 147 тысяч. Это ниже средней заработной платы по республике. Если считать от количества детей, стоящих в очереди, то охват детей 2-6 лет составляет 88%, охват детей 3-6 лет составляет 98% от общего количества детей - 57,68%. Поэтому в рамках поручения президента будет внедрена новая система аттестации педагогов дошкольных организаций и повышена их заработная плата", - заключил глава Минпросвещения. 

 

Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых

03.09.2022, 11:42 33236
Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данная схема также позволяет устранить барьеры при получении студенческих займов. В качестве инструмента накопления средств на получение образования прорабатываем использование ГОНС совместно с Минпросвещения в зависимости от возраста детей и студентов (до 18 лет - МП, с 18 лет - МНВО)", - сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства РК. 

 
По его словам, совершенствуется методологическое сопровождение системы обеспечения качества высшего образования. Планируется принятие стандарта (регламента) для педагогических направлений подготовки, включающего периоды от профориентационных работ со школьниками, обновления программ и до подтверждения квалификации выпускников.
 
Создана рабочая группа по актуализации профессионального стандарта "Педагог".
 
Планирутся совместную с Министерством просвещения проработать модель сертификации педагогов (НКТ) на основе профессионального стандарта.
 
Развитие педагогической науки путем усиления потенциала ученых через программы "Болашак" и проекта "500 ученых".
 

Прорабатываются подходы по введению дифференцированного гранта. Уточненный подход будет представлен в ближайшее время. Данное поручение президента чрезвычайно актуально в контексте демографических трендов и роста стоимости обучения. Статистика показывает рост выпускников школ к 2030 году более чем в 2 раза (со 140 до 300 тысяч человек). Поэтому предлагается переход к ваучерной системе через эскроу-счет, дифференцированные гранты (30% до 100%)", - сказал министр. 

 
Кроме того, он отметил, что важным фактором устойчивого развития экономики страны является водная экосистема. Данная сфера испытывает дефицит специалистов. В этой связи планируется создание базового центра подготовки кадров и научной лаборатории в структуре Таразского регионального университета имени Дулати (бывший Джамбульский гидромелиоративный строительный институт). 
 
Также Саясат Нурбек отметил вопрос нехватки общежитий.
 

Одним из важных вопросов является обеспечение студентов общежитием. Всего за период 2018-2021 годы введено 124 общежития на 30 630 мест (85 государственных на 20 991 место, 39 частных на 9639 мест). 63% из планируемых к вводу койко-мест реализуются за счет средств частных инвесторов", - сказал он.

 
Для повышения привлекательности и эффективности строительства общежитий с привлечением ГЧП предлагается:
 
1. пересмотр размера норматива путем сокращения амортизационных выплат частным инвесторам при размещении государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях с 8 до 6 лет и увеличения объема выплат на 20%;
 
2. компенсация части операционных затрат по истечении срока амортизационных выплат и до окончания срока обременения на неизменность целевого назначения общежития.
 

И это позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ", - отметил министр. 

 
Также, по его словам, нормативно будут закреплены требования к вузам для получения государственного гранта при условии обеспеченности общежитиями.
 

Касательно развития эндаумент-фондов при вузах. В Казахстане есть позитивный опыт эндаумент-фондов (КазГЮУ, РФМШ). Мы приступили к разработке совместного плана мероприятий с фондом "Казакстан халкына". Он предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы. Предлагается разработка отдельного законопроекта "О фондах целевого капитала" по опыту США, Сингапура и других стран с устойчивым финансированием университетской науки и инноваций. Справочно: закон Республики Казахстан "Об образовании" только закрепляет понятие и право создания эндаумент-фонда. Вузы получили только формальную возможность для создания и деятельности эндаумент-фондов. Готовы внести данные инициативы на обсуждение с заинтересованными государственными органами", - заключил Саясат Нурбек. 


Ранее сообщалось, что в РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч.
 

Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения

02.09.2022, 13:36 41671
Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения РК определило максимальный объем учебной нагрузки для школьников разных классов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 30 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 33 часов, в 8 классе - 34 часов, в 9 классе - 35 часов", - говорится в проекте приказа министра просвещения, опубликованном на портале "Открытые НПА"

 
Также вводится обязательное деление на группы в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских - в 20 и более обучающихся. 
 
Деление класса на две группы осуществляется по предметам:
 
  1. казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
  2. иностранному языку;
  3. цифровой грамотности (кроме 1-го класса);
  4. художественному труду.

Делить на 2 группы будут также классы с нерусским языком обучения во время обучения русскому языку и литературе.
 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся", - говорится в приказе.

 
Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 14 сентября 2022 года. 
 

В Казахстане начался новый учебный год

01.09.2022, 09:25 51836
В Казахстане начался новый учебный год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным министра просвещения Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова, в этом году около 400 тысяч детей пойдут в первый класс. 
 
Также порядка 80 новых школ распахнут свои двери для школьников 1 сентября. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 230 школ, заявили в Министерстве просвещения. 
 
Больше всего новых школ строится в регионах, где идет активный демографический рост и не хватает ученических мест. Это Алматинская, Атырауская области и города Нур-Султан, Алматы. Также в регионах завершается капитальный ремонт более 200 школ. 
 
Ранее сообщалось, что построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. 
 

В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования

31.08.2022, 10:21 64146
В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане планируют освободить педагогов, имеющих стаж работы более 30 лет, от квалификационного тестирования. Об этом рассказал министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Министр просвещения напомнил, что в настоящее время аттестация всех педагогов состоит из двух этапов: первый этап - обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания, второй этап - последующая оценка портфолио, достижений педагога и учеников.
 

Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ", - написал Аймагамбетов в Telegram.

 
Также, по его словам, от тестирования освободят педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа, но имеющих высшую/первую категорию по старой системе аттестации, если они переходят на категорию "педагог-модератор". В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. 
 

Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях", - пояснил министр.

 
Педагогов, которым осталось 4 года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтверждают имеющуюся по новой системе категорию. Если же они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию и, соответственно, получать надбавку, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, что около 75 тысяч казахстанских педагогов прошли курсы повышения квалификации, однако итоги неутешительные.
 

Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау

30.08.2022, 20:09 69931
Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 30 АВГУСТА - Официальное открытие филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау запланировано на конец сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау начал приемную кампанию для набора студентов в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа". Прием документов абитуриентов ведут сотрудники АУНиГ", - сообщает пресс-служба "Атырауского университета нефти и газа".

 
АУНиГ имени С. Утебаева - единственный в Казахстане специализированный вуз, готовящий кадры для нефтегазовой отрасли, сотрудничает с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 2015 года.
 
Открытие филиала Губкинского университета на базе АУНиГ обеспечит трансфер образовательных программ, будет способствовать реализации совместных научных проектов, обмену информацией и опытом между двумя нефтегазовыми университетами.
 

Наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - подчеркивал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.


Ранее сообщалось, что филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью. 
 

Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения

27.08.2022, 15:57 92946
Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения
Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.

В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.

"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

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