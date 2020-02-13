Аким Акмолинской области проинформировал о приоритетных задачах в сфере образования

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подвел итоги прошлого года и проинформировал о приоритетных задачах в сфере образования на будущее, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Первое, на что аким области акцентировал внимание, - это проделанная немалая работа, результатом которой стал 100%-ный охват дошкольным воспитанием детей от 3 до 6 лет.

Руководитель региона рассказал об открытии новых дошкольных учреждений через механизм партнерства с бизнесом, что позволит решить вопрос с охватом детей ясельного возраста.

Также в регионе поэтапно решаются проблемы трехсменных школ. В прошлом году введена новая школа-лицей на 800 мест в Бурабайском районе, в текущем году планируется к сдаче еще 5 объектов на 2800 мест. Это 2 школы в селах Коянды и Кажымукан Целиноградского района и дополнительные учебные корпусы к трем школам в Кокшетау. Продолжается строительство школы в пристоличном селе Косшы на 1200 мест, завершение которого также в планах на этот год", - отметил Ермек Маржикпаев.

В решении проблемных вопросов в сфере образования свой весомый вклад вносит и местный бизнес. За счет средств ТОО "Kazyna-SR" в прошлом году в селе Косшы построена новая школа-лицей для 600 учащихся, соответствующая всем современным требованиям и технологиям.

В связи с динамичным ростом населения в пристоличных регионах, особенно в бурно растущем Косшы, в перспективе планируется строительство еще двух школ по 1200 мест. Что касается текущего года, то будет начато строительство 3 школ в селе Жибек Жолы Аршалынского района на 300 мест и по 120 мест в селах Отемис и Караменды Целиноградского района", - подчеркнул аким области.

Особое внимание уделяется и строительству объектов образования в расширяющихся районах областного центра. В этом году в жилом секторе в районе красноярских дач планируется завершение строительства учебно-воспитательного комплекса на 392 мест.

Решается вопрос в области и с аварийными школами. В текущем году в Жаркаинском районе запланирован капитальный ремонт школы имени Н. Крупской. Будет начата подготовка необходимой документации для проведения аналогичных работ в Фурмановской средней школе Жаркаинского района и Буландинской основной школе района Биржан сала.

Как резюмировал аким области, проблема нехватки ученических мест и аварийных школ будет решена в регионе в ближайшие три года.

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