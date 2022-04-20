Аймагамбетов: лицензирование частных детсадов необходимо вернуть

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов предлагает вернуть лицензирование частных детсадов для обеспечения безопасности детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проблема не в самом институте частных детсадов. Я вообще считаю, что частные вузы, детсады и школы должны быть. Мы не должны делить их на то, что это частные или государственные. Мы должны делить только на тех, кто дает качественные знания и воспитание, и тех, которые не дают их. Потому что среди тех и других бывают такие случаи", - сообщил глава МОН.
По мнению министра, для обеспечения безопасности детей нужно вернуть лицензирование и значительно усилить требования к детсадам.
Так, по словам Аймагамбетова, в каждом детсаду должна быть установлена видеокамера. Также каждый детсад должен получить при открытии заключение о том, что соответствует санитарным и пожарным нормам. Кром того, в дошкольных учреждениях должны работать специалисты с соответствующим образованием и квалификацией, а их количество соответствовать определенным типовым требованиям.
Когда в садике 25 - 30 детей и с ними постоянно работает один и тот же специалист, не мудрено, что через 2 недели, месяц человеку очень трудно совладать со своими эмоциями. И вот то, что происходит, - это следствие этих факторов. Поэтому в государственных детских садах работают два специалиста, то есть до обеда работает воспитатель и нянечка, и после обеда приходит другой воспитатель и няня. Это не просто так, это результаты исследования, потому что это очень большая психоэмоциональная нагрузка", - пояснил министр.
Он отметил, что приказ по обязательным требованиям к детсадам будет принят в течение месяца и все будут обязаны ему соответствовать.
Что касается лицензирования, у нас две попытки уже были, мы это как механизм инициировали и пытались внести в законодательство. Но согласие не было получено, и наша инициатива не прошла. Я думаю, что сейчас мы постараемся сделать так, чтобы эта норма была принята в действующее законодательство", - сообщил министр.
Напомним, депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады после инцидента в центре для детей-аутистов, с которыми жестоко обращались воспитатели.
Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировали юрист и уполномоченный по правам ребенка в РК.
На встрече с президентом глава МОН пообещал, что ответственность частных детсадов будет усилена.