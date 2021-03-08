Девушка из Казахстана стала лучшей студенткой Китая

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - Казахстанка Жаннур Ниязбекова удостоилась звания лучшей студентки в Китае, передает Kazakhstan Today.

Об этом Ниязбекова сообщила на своих страницах в социальных сетях. Жаннур Ниязбекова родилась в 1990 году в Кызылординской области. Она учится в Китае, в Северо-Западном университете сельского хозяйства и лесоводства (Northwest A&F University) в докторантуре по специальности в области ветеринарной медицины.

Три месяца назад я вам сообщала, что стала обладательницей президентской стипендии в Китае. Теперь хочу поделиться еще одной радостной новостью. Я стала "Лучшим студентом Китая", - написала Ниязбекова.

Она призналась, что получить такую высокую оценку сложно. Это требует большого труда.

Когда я приехала в Китай впервые, один парень из Пакистана удостоился этого звания. Тогда я узнала, что из казахстанских студентов еще никто не получал такую премию, я подумала - через два года обязательно стану первой. Это победа всего казахского народа. Спасибо моей родной земле!" - добавила Ниязбекова.

Она уточнила, что подать заявку на премию ей посоветовал преподаватель. Из университета на звание лучшего студента в стране свои кандидатуры представили семь человек, из них победили двое - казахстанка и студент из Бангладеша.





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