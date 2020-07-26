Директор Наццентра тестирования рассказал о предлагаемых ему взятках

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов рассказал о коррупции при поступлении в магистратуру и о том, как в Центре решили эту проблему, передает Kazakhstan Today.

Уверен, что каждый из моих ровесников и друзей постарше знает, как можно было раньше поступить в магистратуру, как принимались решения за закрытыми дверями и как можно было отправить вместо себя сдавать английский язык подставного человека. С прошлого года для получения гранта мы ввели комплексное тестирование и привлекли общественность для контроля: сколько было шума недовольных", - написал Смагулов в Facebook .

По его словам, после введения тестирования к нему стали обращаться с просьбами и требованиями о привилегиях для отдельных лиц.

Помню ректора одного из вузов, который ТРЕБОВАЛ, вот прям ТРЕБОВАЛ вернуть на экзамен 18 студентов (список даже был), которых мы выгнали за смартфоны, удивление бывших коллег из Антикора было не меньше. Именно на этом экзамене мне предложили самую большую взятку: поступающий в Академию правосудия, со словами "Братан, меня уже ждёт кресло судьи, просто надо корочку" предложил по 1000$ за каждый балл", - рассказал директор Наццентра.

По его словам, на это предложение он ответил отказом в грубой форме, за что взяткодатель пообещал устроить ему проблемы.

В этом году в Наццентре запланировали проведение экзамена в электронном формате по принципу "один тестируемый - одна камера" с применением технологий Face ID (чтобы не мог пройти подставной) и Facial Recognition (чтобы нельзя было подменить человека в процессе). Следить за использованием запрещенных предметов в реальном времени будет компьютерное зрение (object detection), которое уже успешно себя зарекомендовало на постконтроле видео ЕНТ. Также к мониторингу привлекут общественность.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель директора Национального центра тестирования осужден за совершение коррупционного преступления на 7 лет лишения свободы.

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