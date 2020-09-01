Дистанционное обучение будет проходить в синхронном или асинхронном варианте - Жылкыбаева

Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева рассказала, как будет проходить учебный процесс в городских школах в дистанционном формате, передает Kazakhstan Today.

Для организации учебного процесса в дистанционном формате школа выбирает интернет-платформу, наиболее подходящую по функциональным возможностям, инфраструктуре и образовательному контенту, соответствующую основным запросам педагогов", - сообщила Л. Жылкыбаева.

Процесс обучения в дистанционном режиме может проходить как в синхронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и норм и рационального использования учебного времени.

Обучение в синхронном формате предполагает прямую связь учителя с обучающимися в реальном времени с использованием возможностей интернет-платформ. Педагог может выделить определенную часть урока для выхода в стриминг, остальную часть урока провести в асинхронном формате", - разъяснила Л. Жылкыбаева.

Асинхронный формат урока представляет собой взаимодействие учителя с обучающимися посредством возможностей электронных платформ, включающих контент для самостоятельного изучения и учебные задания к ним с последующей обратной связью учителя.

Расписание уроков в школе составляется в соответствии с ГОСО (Государственный общеобязательный стандарт образования), Типовыми учебными планами и программами с учетом чередования занятий в синхронном и асинхронном форматах в течение учебного дня и недели для всех классов, чтобы исключить перегрузку детей.

Для предоставления информации по организации учебного процесса по городу действуют колл-центры: Алатауский район +7 702 671 9650; Алмалинский район +7 707 930 2005; Ауэзовский район +7 701 991 4875; Бостандыкский район +7 702 459 0906; Медеуский район +7 701 783 9483; Наурызбайский район +7 777 827 0580; Жетысуский район +7 707 296 5560; Турксибский район +7 701 352 4873. Также работают колл-центры Отдела среднего образования (школы) +7 775 908 5598, Отдела технического и профессионального образования (колледжи) +7 707 549 5495. По вопросам интернатных учреждений можно обращаться по номеру +7 747 878 8283", - проинформировали в акимате Алматы.

По словам Ляззат Жылкыбаевой, алматинские учителя принимают активное участие в подготовке видеоуроков для дистанционного обучения учащихся 1-11-х классов.

В городе Алматы отснято более 400 уроков. Лучшие учителя города принимают участие в этом процессе", - сказала она.

Напомним, в 4-й четверти прошлого учебного года видеоуроки для школьников проводились через телеканал "Алматы". В новом учебном году данные уроки будут транслировать по республиканским каналам.

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