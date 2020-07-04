Документы на поступление в организации образования временно можно подавать без медсправок

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцам разрешили при подаче документов на поступление в организации образования временно не предоставлять медицинские справки, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения безопасности граждан и учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, министр образования и науки подписал приказ, временно разрешающий прием документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок", - сообщили в пресс-службе Минобразования и науки.

По информации ведомства, в обязательном поле по закреплению медицинских справок в портале Egov.kz будет включена дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки. Функцией могут воспользоваться те, кто по не зависящим от них обстоятельствам не может получить медсправку. При этом дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования.

Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года", - уточнили в ведомстве.

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