Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики, заявил депутат мажилиса парламента РК Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как известно, пандемия в 2020 году потрясла экономическую ситуацию и у нас, несмотря на это, весь 2021 год статданные республики показывали положительные результаты. Например, весь прошлый год Национальный банк твердил о том что, уровень инфляции не превышал 8%, а рост цен на продукты питания составил не более 20%. Но каждый из нас знает точно, что основные протесты мирных демонстрантов в январе начались на почве роста цен. Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики", - сообщил мажилисмен в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

Мажилисмен считает, что такая же ситуация в стране и с данными по зарплатам.

По данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевые номинальные доходы населения – около 131 тыс. тенге.

Будем откровенны, этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах. Напоминаю вам, что глава государства на встрече с предпринимателями отметил, что ежемесячный доход половины населения не превышает 50 тысяч тенге, и жить на такие деньги практически невозможно", - отметил депутат.

По данным того же Бюро, численность безработных в Казахстане в 2021 году составила 4,9%, то есть около 451 тыс. человек. Эти цифры наглядно показывают, что статистика это одно, а реальная ситуация – совсем другое.

К примеру, в ноябре 2021 года нами было отмечено, что число безработных в стране значительно выше, а уровень безработицы среди молодежи скрыт различными придуманными показателями. Кроме того, в начале того же года мы говорили о 12 тысячах казахсьанцах, нелегально работающих в Корее. Но эти предложения и предупреждения с нашей стороны были мягко проигнорированы со стороны правительства, которое отправило пустую отписку со словами "учитываем, видим, делаем", - сообщил Бейсенбаев.

Депутат считает, что уже давно пора поменять определения и использование завуалированных терминов: низкая экономическая активность, самозанятые граждане, молодежь категории NEET. Они должны рассматриваться как безработные. Только тогда определится реальный процент безработных в стране и, скорее всего, цифра будет гораздо больше.

По словам Бейсенбаева, также вызывает вопрос количество людей, проживающих в крупных городах страны.

По итогам недавней национальной переписи в Алматы проживает более 2,1 ммлн человек, в Шымкенте - 1,1 млн человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 миллионов человек, а в Шымкенте - 1,5 миллиона. Получается, что эти люди действительно есть, но в данных национальной статистики их нет?! Ясно видим, что в вопросе общей статистики наряду с конкретными цифрами отсутствуют прогнозирование и анализ. Этот цифровой дисбаланс существенно мешает работе акиматов. Что приводит к некорректным и даже системным ошибкам при принятии решений социально-экономического характера. А это в свою очередь - к социальному напряжению", - сообщил мажилисмен.

Вместе с тем, на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств.

Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызывает много вопросов у населения. Мы и сейчас не знаем, на что конкретно были потрачены деньги. Расхождение недостоверных статистических данных на бумаге не выдерживает критики. Поэтому считаем необходимым в срочном порядке отрегулировать подходы в этой отрасли. Считаем целесообразным определить новый порядок открытых, прозрачных и справедливых действий в области статистики. Также в кратчайшие сроки просим дать отчет о потраченных средствах для проведения национальной переписи населения с приглашением СМИ. Уже давно пора привести статистические данные в порядок", - заявил мажилисмен.