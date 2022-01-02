Казахстан возглавил Совет СНГ в области образования

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НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - О новых правилах приема педагогов на работу сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Теперь прием на работу будет осуществляться посредством конкурса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев. Сразу отмечу - изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу", - сообщил в своем Facebook Асхат Аймагамбетов.

По словам Аймагамбетова, ранее четкой регламентации не было, и директор школы единолично принимал решение о том, кого принимать на работу и по каким показателям.

В ряде регионов фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы.

В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам", - написал Асхат Аймагамбетов.

Как сообщили министр образования, при трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка.

По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.

Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.

В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.

Субъективизм сводится до минимума.

Кстати, еще мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить 3 балла, за негативную лишиться 5 баллов.

Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе. Правилами предусмотрено обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.

Важно отметить, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию "Педагог".

Отмечу, что допускается прием на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на 8 часов по одному предмету. А также распределение вакантных должностей при наличии не менее 8 часов среди педагогов данной организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных 9 и более часов по одному предмету.

Принятые правила обсуждались с педагогической общественностью, с экспертами, директорами школ, методистами, руководителями управлений образования и представителями других организаций образования. Данные меры направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение качественного отбора кандидатов на должность педагога.