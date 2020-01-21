Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Казахстан занял 70-е место из 73 в рейтинге лучших стран для образования, передает Kazakhstan Today.

По информации Ranking.kz , объём услуг, оказанных в РК в сфере дошкольного образования, в третьем квартале 2019 года составил 92,6 млрд тенге, против всего 72,5 млрд тенге годом ранее. Из них 79,9% услуг (74 млрд тенге) было оказано за счёт бюджета, ещё 19,7% (18,23 млрд тенге) - за счёт самих родителей и опекунов дошколят и лишь 0,4% (353,4 млн тенге) - за счёт предприятий.

В региональном разрезе почти половина всех услуг в секторе пришлась на пять регионов.

В эту пятёрку ожидаемо вошли густонаселённые южные области: Туркестанская (11,8 млрд тенге против 10 млрд тенге годом ранее), Алматинская (7,9 млрд тенге против 5,3 млрд тенге) и Жамбылская (7,7 млрд тенге против 5,7 млрд тенге), а также два крупнейших мегаполиса: Алматы (9,6 млрд тенге против 8 млрд тенге в III квартале 2018 года) и Нур-Султан (7,5 млрд тенге против 5,8 млрд тенге год назад).

Примечательно, что по данным портала Usnews.com, показатели Казахстана в вопросе образования и воспитания детей не радуют. В рейтинге лучших стран для воспитания детей Казахстан занял последнее, 73-е место. Первые пять стран рейтинга - Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды", - сообщает Ranking.kz.

Рейтинг основан на глобальном опросе и ранжирует страны по восьми ключевым категориям: забота о правах человека; уважение к семье; гендерное равенство; общее ощущение счастья; возможность получать справедливые равные доходы; ощущение безопасности; развитое государственное образование; развитая система здравоохранения.

В рейтинге лучших стран для образования картина лишь немногим лучше: Казахстан занял 70-е место из 73, расположившись между Ливаном (69-е место) и Мьянмой (71-е). Здесь пятёрка лучших такова: США, Великобритания, Канада, Германия, Франция.

Рейтинг составляется на основе глобального опроса, учитываются баллы по трём ключевым параметрам: наличие хорошо развитой системы государственного образования; планы жителей страны получить высшее образование; уверенность в том, что страна обеспечивает высокое качество образования.

Тем временем в 8 из 18 крупнейших городов Казахстана цены на посещение дошкольных учреждений выросли. Ещё в 7 городах стоимость услуг в секторе не изменилась за год, в двух - заметно сократилась.

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