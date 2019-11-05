Команды из Алматы заняли призовые места на V Республиканском чемпионате по робототехнике "ІІTU ROBOCON GAMES-2019"

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Алматинские команды заняли призовые места на V Республиканском чемпионате по робототехнике среди школьников "ІІTU ROBOCON GAMES-2019", проходившем с 30 октября по 1 ноября 2019 года в городе Нур-Султан, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"В соревнованиях приняли участие лучшие 30 команд со всего Казахстана, в финал вышли алматинские команды. В нелегком финальном бою победу одержала команда Специализированного лицея №92 имени Махатма Ганди. Все призовые места заняли команды из Алматы, вновь доказав, что они лучшие. Первое место - команда Специализированного лицея №92 имени Махатма Ганди, второе место - команда Inventive, третье место - команда Гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина", - сообщили в пресс-службе управления образования Алматы.

Как сообщили в управлении образования, все члены команды Специализированного лицея №92 имени Махатма Ганди под руководством Меирханова Айболата Куанышбекулы получили 100%-ный грант от Астана IT University и Международного IT-университета. В состав команды Специализированного лицея №92 имени Махатма Ганди вошли: Жангали Аманбек, Газиз Амангельди, Казыбек Танабай, Габит Кыркынбек.





Стоит отметить, что Алматы является лидером цифровизации в Казахстане. Доля города в производстве IT-продуктов составляет 50%. Цифровая грамотность населения - 82%. Одним из направлений цифровизации является подготовка IT-специалистов.

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