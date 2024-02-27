26.02.2024, 11:12 6126
Лекарства с истекшим сроком годности хранили в школах Карагандинской области
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Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе прокурорской проверки в школах Карагандинской области выявлены факты хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности преднизолон в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7-летним истекшим сроком годности", - проинформировали в пресс-службе.
Также установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тысяч учеников.
Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7 тысяч детей", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау охранники с алкогольной зависимостью работали в школах.
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23.02.2024, 18:00 21546
Президент Казахстана подписал закон об ограничении на использование сотовых телефонов на уроках
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ограничении на использование мобильных телефонов на уроках в школах, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", - говорится в сообщении.
Напомним, законом предусмотрено: утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера.
19.02.2024, 16:33 40116
На 50 процентов поднимут стипендии студентам колледжей
Повышение коснется около 300 тысяч студентов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году стипендия студентов колледжей будет увеличена на 50%, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
С сентября 2023 года размер стипендии для 250 тыс. студентов колледжей увеличился на 50%. В этом году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тыс. студентов, рассказали в пресс-службе министерства.
Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге", - сказал главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.
Помимо этого, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой - питанием и проездом.
По данным ведомства, всего в колледжах страны обучаются 542 тыс. студентов, из них 344 тыс. охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.
14.02.2024, 13:47 66261
Как отличить поддельный диплом от настоящего, рассказал Саясат Нурбек
Факты использования поддельных дипломов о высшем образовании учащаются
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек объяснил, чем отличаются настоящие дипломы от поддельных, передает корреспондент агентства.
Это очень легко. Мы сейчас разработали цифровой сервис на портале нашего Национального центра высшего образования, через который любой гражданин, любой работодатель может это проверить. Так как официальный диплом имеет индивидуальный идентификационный номер и QR-код, вот по этому коду можно свериться с единой базой нашего министерства, которая есть на портале, и проверить его подлинность", - сообщил министр.
По словам главы Миннауки, факты использования поддельных дипломов о высшем образовании учащаются.
Журналисты спросили министра, какое наказание грозит за производство поддельных дипломов.
Во-первых, это уголовно наказуемое деяние. 385-я статья УК РК очень четко регулирует подделку официальных документов, а диплом является официальным документом. Наказание предусматривает до двух лет лишения или ограничения свободы, при рецидиве - до 4 лет", - ответил министр.
Как отметил Саясат Нурбек, часто злоумышленники торгуют поддельными документами в интернете, на маркетплейсах. Сейчас разрабатывается план работы по всем подобным фактам.
Хотелось бы предупредить всех тех, кто покупает такие подделанные документы. Есть уголовная статья, которая регулирует умышленное использование поддельных документов. Наказание за это предусматривает 40 суток задержания либо 600 часов общественных работ", - добавил министр.
По его словам, совместно с МВД и другими правоохранительными органами уже подписана дорожная карта. Письма в МВД для проверки всех фактов тоже направлены.
Сейчас дополнительно мы ведем работы, чтобы все дипломы, выданные с 1991 по 2023 год, в единую базу внести. На сегодня порядка 3,5 млн дипломов уже внесены в эту базу", - рассказал Нурбек.
Работа с базой всех официальных дипломов завершится до конца 2024 года.
Напомним, в ноябре прошлого года в школах Акмолинской области выявили 13 педагогов с поддельными дипломами. В июле в Алматинской области у более 120 преподавателей изъяли поддельные документы о высшем образовании. Еще 9 липовых педагогов обнаружили в Мангистауской области Также более 100 учителей с фальшивыми дипломами уволили в Кызылорде.
14.02.2024, 12:15 67386
Соответствует ли цена обучения в казахстанских вузах качеству образования, рассказал глава Миннауки
В вопросах стоимости обучения в казахстанских вузах сейчас консервативная политика
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, оправдывает ли качество образования в казахстанских вузах стоимость обучения, передает корреспондент агентства.
На самом деле стоимость платного обучения в абсолютном большинстве, как правило, существенно ниже, чем даже обучение по гранту. К примеру, даже в национальных университетах, где стоимость гранта 1 млн 200 тыс. тенге, то стоимость платного обучения в районе 500-550 тыс. тенге за год обучения", - пояснил министр науки.
По его словам, в вопросах стоимости обучения в казахстанских вузах сейчас консервативная политика. Установление стоимости обучения ведомство отслеживает и контролирует.
Медицинские университеты, вы знаете, в Министерстве здравоохранения. Мы влияем только в части академической политики, оплату обучения уже другое ведомство устанавливает", - добавил Саясат Нурбек.
Частные университеты, по словам главы министерства, сами отвечают за качество, увеличивая плату за обучение.
В государственных университетах мы очень жестко регулируем и ценовой диапазон держим всегда много ниже, чем даже грантовое обучение", - заключил Нурбек.
Ранее сообщалось, что в стране катастрофически не хватает педагогов. Несмотря на то что университеты в Казахстане ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов, в вузах и школах не хватает порядка 5 тысяч преподавателей.
01.02.2024, 15:49 122516
В Казахстане продлят срок приема документов для зачисления детей в школы
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения по просьбе родителей и общественности внесены изменения в правила приема в образовательные организации.
Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года", - рассказали в Минпросвещения.
Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.
Вместе с тем срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.
Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11-х классах школы", - добавили в ведомстве.
01.02.2024, 15:36 123071
В Минпросвещения рассказали, появится ли предмет полового воспитания в школьной программе
Профилактические работы по этому вопросу будут направлены на родителей
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Наталья Жумадильдаева рассказала, что в настоящее время нет необходимости введения отдельной дисциплины, посвященной сексуальному воспитанию школьников.
Вводить прямые нормы мы просто не можем, потому что они идут через учебные предметы в необходимой мере, где как раз изучается анатомия человека и другие моменты", - рассказала вице-министр.
По ее словам, существуют вещи, которые в первую очередь ребенку должны донести родители. На сегодня в рамках предмета биологии, на классных часах учителя и классные руководители в достаточной мере освещают вопросы полового воспитания.
Что касается сексуального образования, это больше относится к ответственности родителей", - добавила Жумадильдаева.
Спикер резюмировала, что профилактические работы относительно этого вопроса будут направлены на родителей - каким образом они должны готовить детей к взрослению.
Ранее в СМИ распространилась информация о групповом изнасиловании восьмиклассницы учениками старших классов в столичное школе. Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов сообщил, что четверо подозреваемых задержаны.
29.01.2024, 09:28 141001
Сколько дней отдыха ждет казахстанских первоклассников на дополнительных зимних каникулах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На следующей неделе первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы, которые продлятся семь дней. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.
Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - сообщили в Минпросвещения.
Напомним, в казахстанских школах с 8 января 2024 года началась III четверть, состоящая из 10 учебных недель.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
24.01.2024, 17:17 160961
Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана
Президент поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач
Фото: Акорда
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Национальной академии наук Ахылбеком Куришбаевым призвал вовлекать молодых ученых в деятельность академии, сообщает пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.
Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.
По мнению главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева - инициатора создания Академии наук Казахстана.
Напомним, ранее был назначен президент Национальной академии наук РК.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?