Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эксперты апеллировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня. Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в РК стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах - около 200 дней.

Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала.

При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся - с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.

Многие сторонники продления учебного года предлагали продлить 4-ю четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа. Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что, пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее", - рассказали в Комитете дошкольного и среднего образования.

Была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт.

Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето - с 1 июня до 1 сентября дети будут отдыхать на каникулах. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов", - отметили в комитете.

Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ, подчеркнули в ведомстве.

Для сравнения: летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане - 14 недель.



