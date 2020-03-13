Министр образования и науки Казахстана рассказал, будут ли работать детские сады

Что касается детских садов. Зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", - сказал Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что школьники уйдут на каникулы с 16 марта, ранее по графику каникулы начинались с 21 числа.
Кроме того, с 16 марта будет осуществлен перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов.
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