Министр образования и науки Казахстана рассказал, будут ли работать детские сады

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли в стране работать детские сады, передает Kazakhstan Today.

Что касается детских садов. Зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, с 16 марта будет осуществлен перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов.

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