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Министр образования и науки Казахстана рассказал, будут ли работать детские сады

12.03.2020, 14:54 14203
Министр образования и науки Казахстана рассказал, будут ли работать детские сады
Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли в стране работать детские сады, передает Kazakhstan Today.
 

Что касается детских садов. Зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", - сказал Асхат Аймагамбетов.

 
Он отметил, что школьники уйдут на каникулы с 16 марта, ранее по графику каникулы начинались с 21 числа.
 
Кроме того, с 16 марта будет осуществлен перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов.
 

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