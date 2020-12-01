Новые кабинеты поддержки инклюзии откроют в карагандинских школах

Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области реализуется Дорожная карта развития инклюзивного образования, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в областном акимате, в настоящее время по поддержке инклюзии действуют четыре ресурсных центра и специальные кабинеты в школах. Их число будет расти. Поставлена задача: в ближайшие пять лет открыть такие структуры во всех организациях образования.

Сегодня инклюзивным образованием охвачено 70 детских садов, 290 школ и 35 колледжей. Совместно с корпоративным фондом "Болашак" открыто 4 кабинета поддержки инклюзии: два в Караганде и по одному в Жезказгане и Темиртау. При поддержке КФ "Дара" создано 4 ресурсных центра. До 2025 года запланировано открытие кабинетов поддержки инклюзии во всех организациях образования, - рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Детям с особыми образовательными потребностями помогают тьюторы. С ними также работают учителя-дефектологи и логопеды.

В области будет развиваться служба психолого-педагогической коррекции. До конца года планируется открытие двух новых кабинетов – в Караганде и Сатпаеве.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова доложила об обеспечении лиц с инвалидностью средствами реабилитации. Она отметила, что на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями в этом году увеличилось финансирование из областного и республиканского бюджетов.

По информации руководителя управления, на сегодняшний день закуплено 2246 изделий сурдотехнических средств, 2719 - тифлотехнических. Лица с инвалидностью также обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями, средствами гигиены. В декабре планируется поставка кресел-колясок с электроприводом для 119 человек. Путёвки на санаторно-курортное лечение получили 4119 человек и ещё 50 будут направлены до конца года.

Аким области Женис Касымбек подчеркнул, что социальная защита лиц с инвалидностью и развитие инклюзивного образования - это важнейшие направления государственной политики.

Необходимо держать вопросы инклюзивного образования на постоянном контроле и продолжать работу в этом направлении. Для улучшения качества и обеспечения прозрачности процедур приобретения средств реабилитации и услуг запущен Портал социальных услуг. Все акимы должны обеспечить неукоснительное исполнение мер, направленных на реформу системы", - потребовал глава региона.





В прошлом году руководитель местного отдела образования Николай Онсович информировал об опыте работы Шахтинска по внедрению инклюзивного образования на заседании Совета общественности по развитию образования Карагандинской области. По его данным, в шести школах Шахтинска в 2017-2018 учебном году были открыты 45 инклюзивных классов - в них обучались 77 ребят с особыми потребностями. В 2019 году уже в 11 школах были открыты 79 инклюзивных классов, в которых обучается 115 таких детей. Все педагоги, работающие в этих классах, прошли курсовую переподготовку. Для ребят с ограниченными возможностями, которые временно или постоянно не могут посещать школу, обеспечивают обучение на дому. По результатам посещенных объектов образования членами Совета общественности и отчета Николая Онсовича было рекомендовано обобщить и распространить по области опыт работы Шахтинского отдела образования.

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