Система Orphus

Nur Otan: Педагоги-ассистенты для особенных детей на грани увольнения из-за низких зарплат

06.10.2021, 15:39 12988
Nur Otan: Педагоги-ассистенты для особенных детей на грани увольнения из-за низких зарплат
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Создание условий для инклюзивного образования в вузах, колледжах, школах и детских садах, а также другие актуальные вопросы исполнения предвыборных обещаний рассмотрели в республиканском общественном совете по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, участники заседания обсудили методическое сопровождение особенных детей в школах. По словам члена совета, руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, одной из наболевших проблем стала чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов.
 

В настоящее время они получают 90 тысяч тенге в месяц, а сопровождают как минимум 2 детей. Поэтому и наблюдается постоянная текучесть кадров, на фоне которой дети остаются без сопровождения в течение целого учебного года, что сказывается на качестве обучения. В нашем проекте работает порядка 300 педагогов-ассистентов и все они сейчас находятся на грани увольнения из-за низкого уровня оплаты труда", - подчеркнула Чайжунусова.

 
Согласно информации министерства образования и науки, всего по стране работают около тысячи педагогов-ассистентов, дополнительно учителя-предметники проходят специальные курсы. А низкие зарплаты объясняются степенью их квалификации.
 
В ходе заседания члены совета также обсудили состояние интернатных учреждений. Всего в Казахстане 577 интернатов, где проживают более 147 тыс. детей. Это специальные интернаты для детей с нарушениями зрения, слуха, медико-социальные учреждения, специализированные – для одаренных детей, а также интернаты для многодетных и малообеспеченных семей, пришкольные интернаты, школы-интернаты.
 
Как отметила председатель совета, депутат мажилиса Динара Закиева, еще в феврале 2019 года на партийных слушаниях Совет поднимал проблему ужасающих условий проживания в некоторых интернатных учреждениях. И только после вмешательства Nur Otan было отремонтировано 19 интернатов, проведена канализация, обновлены мебель и оборудование. Однако данный вопрос требует постоянного внимания и системного подхода для того, чтобы в корне изменить и улучшить жизнь детей во всех интернатных учреждениях.
 

Соответствующий депутатский запрос направлялся еще в феврале этого года. Несмотря на это, за 2 года никаких системных действий со стороны министерства образования не последовало. Понимает ли МОН, что несет ответственность за охрану прав детей в стране и в чем заключается эта работа? Мы попросили региональные советы самостоятельно провести работу по интернатам, принять решения по улучшению условий с акиматами в каждом из них. Только теперь у нас есть ясная картина, в каком интернате был или будет проведен капитальный или текущий ремонт, куда что требуется. Мы продолжаем заниматься этой работой, а региональные советы возьмут на контроль исполнение задачи по улучшению условий в каждом интернате. Наша цель – сделать все интернаты страны комфортными для проживания детей", - заявила спикер.

 
По ее словам, члены совета изучили условия в 534 интернатных учреждениях. Единственная область, охватившая капитальным и текущим ремонтом все интернаты – это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область: из 36 интернатных учреждений в области отремонтировано 29 интернатов. Хуже всего ситуация в Кызылординской и Мангистауской областях, где за последние 3 года капитальные ремонты в интернатах не проводились.
 

В Алматинской области сделан капитальный ремонт только в 3 учреждениях, а в остальных даже не планируется. В Туркестанской области капитальный ремонт проведен только в 1 учреждении - и это тот интернат, который мы посетили и по которому поднимали вопрос, но их в регионе ещё 40. Обращаю внимание коллег из Караганды, где в городской школе-интернате №68 общежитие находится на первом этаже школы, в одной комнате проживают от 15 до 25 детей", - добавила Закиева.

 
Соответствующих планов для улучшения состояния интернатных учреждений также нет в Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областях.
 
По словам вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой, уже разработан проект совместного приказа, в соответствии с которым в дальнейшем мониторинг и контроль соблюдения прав детей, в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на образование, питание, подвоз, отдых будет проводиться в плановом порядке. Кроме того, вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях в части наделения правом привлечения к административной ответственности за неисполнение вынесенных предписаний по итогам проверок.
 
По итогам заседания совет попросил министерство образования и науки предоставить список учреждений, где планируется создать условия для инклюзивного образования в 2022 году, а также отчет по результатам мониторинга интернатных учреждений с указанием выявленных проблем, сроков и путей их решения. Кроме того, члены совета рекомендовали пересмотреть нормативно-правовые акты по интернатным учреждениям.
 

Комментарии

новости по теме

    Конфиденциальные данные образовательных учреждений оказались под угрозой - KZ-CERT

    29.09.2021, 17:08 92611
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Конфиденциальные данные образовательных учреждений Казахстана оказались под угрозой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    В процессе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз информационной безопасности обнаружен файловый сервер, который был доступен по протоколу SMB (Server Message Block). Данный сервер принадлежит одному из филиалов зарубежного образовательного учреждения. На обнаруженном файловом сервере хранятся такие конфиденциальные данные, как файлы с логинами паролями студентов и преподавателей, для получения доступа к системе дистанционного обучения, а также различные внутренние документы", - сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT. 

     
    По информации службы, угроза состоит в том, что выявленные файлы с логинами и паролями в открытом доступе могут быть потенциально использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к личным кабинетам учащихся и преподавателей, при котором также возможна несанкционированная модификация информации (например, изменения оценок). 
     
    Кроме того, на выявленном сервере имеется возможность беспрепятственной загрузки и изменения файлов, которая может привести к нарушению целостности и доступности данных и заражению вредоносным ПО информационно-коммуникационной инфраструктуры. 
     
    Стоит отметить, что права на создание, редактирование и удаление файлов доступны без авторизации, то есть не требуется ввода логина и пароля для получения доступа к сетевым папкам выявленного сервера.
     

    Со стороны службы KZ-CERT в адрес владельца потенциально уязвимого файлового сервера направлено уведомление с рекомендациями по ограничению доступа из Интернета". 

     

    Первую студию танцев в райцентре открыла хореограф из Алматинской области

    29.09.2021, 14:46 97606
    ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области преподаватель по хореографии Амина Урманова обучилась основам бизнеса и открыла в районе первую студию танцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    21-летняя Амина Урманова проживает в городе Сарканде Саркандского района. Выпускница гуманитарного колледжа по образованию педагог-организатор досуга. Работала в колледже руководителем танцевального коллектива, а также преподавала хореографию в детском развивающем центре. 
     

    Будучи студенткой, я уже задумывалась о своей будущей профессии, было множество вариантов, начиная от наемного работника в качестве педагога в школе, детском саду. Приглашали в государственный ансамбль народного танца в город Талдыкорган, но хотелось самостоятельности. Поэтому решила попробовать себя в бизнесе", - рассказала предпринимательница.

     
    В 2019 году Амина приняла участие в проекте "Жас касіпкер", где обучилась основам бизнеса. Позже девушка получила грант в размере 200 МРП в рамках программы "Енбек". Эти средства позволили арендовать студию и закупить оборудование. Студии дала амбициозное название "Грация".
     

    В период обучения в колледже было очень много желающих обучаться танцам. Но в нашем городе такой студии не было, поэтому, изучив спрос, я решила открыть студию танцев. Пока это первая и единственная студия в нашем районе. В ней дети получают полный объем информации и упражнений, начиная от классических танцев и основ гимнастики до современных танцев".

     
    В студии Амина преподает сама. Кроме национальных танцев, обучает танцам народов мира, современным, эстрадным и классическим танцам. В начале студии занимались 20 детей от 4 до 14 лет. Но сейчас количество участников в разы увеличилось. Недавно предпринимательница открыла группу для взрослых. 
     
    Ребята из "Грации" принимают участие в различных конкурсах. Летом этого года они стали лауреатами первой степени республиканского конкурса хореографического искусства "Танцуют все!". 
     
    По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау Бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту с учетом завершивших в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование получили более 1200 бизнес-проектов.
     

    Правила сдачи комплексного тестирования для магистрантов изменят в Казахстане

    29.09.2021, 12:28 96769
    НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан подготовило изменения в приказ "Об утверждении правил проведения комплексного тестирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В целях расширения доступа к послевузовскому образованию для желающих сдать тест вводится дополнительное время как для подачи документов, так и для и сдачи комплексного тестирования.
     

    Прием заявлений для участия в КТ осуществляется с 1 июня по 15 июля, с 1 по 15 ноября календарного года… Комплексное тестирование проводится с 20 июля по 10 августа, с 18 ноября по 11 декабря календарного года", - говорится в проекте.

     
    Для проведения комплексного тестирования (КТ) в бумажном и/или компьютерном формате на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ.
     

    Председателями региональной государственной комиссии назначаются руководители ОВПО, которые обеспечивают организацию и проведение КТ, а также использование металлоискателей, устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи и видеонаблюдения. В состав региональной государственной комиссии входят представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации", - сказано в документе.

     
     Количество членов региональной государственной комиссии составляет пять человек.
     
     Региональная государственная комиссия при проведении КТ в бумажном формате:
     
     1) утверждает аудиторный фонд для проведения тестирования в ППКТ;
     
     2) утверждает состав дежурных и проведение инструктажа;
     
     3) организовывает запуск поступающих при входе на тестирование;
     
     4) при запуске на тестирование организует использование металлоискателей и охрану общественного порядка;
     
     5) организует использование устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи, а также получение протокола измерения электромагнитного поля;
     
     6) организует работу с дежурными и медицинским персоналом во время проведения КТ;
     
     7) присутствует при вскрытии мешков с материалами тестирования;
     
     8) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования;
     
     9) организует предоставление помощника из числа лиц, не являющихся преподавателями дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов, в том числе и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов и инвалидов с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности;
     
     10) совместно с администраторами тестирования принимает решение об участии в КТ поступающего не принявшего участие в тестировании по уважительным причинам, предусмотренными в пункте 15 настоящих Правил.
     
     11) обеспечивает условия для работы апелляционной комиссии;
     
     12) обеспечивает сохранность книжек после использования на тестировании до уничтожения в помещении, в котором ведется видеонаблюдение;        
     
    При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.
     
    Региональная государственная комиссия при проведении КТ в компьютерном формате:
     
     1) обеспечивает охрану общественного порядка при запуске на тестирование и в период проведения тестирования;
     
     2) согласует с главным санитарным врачом региона план соблюдения санитарно-профилактических требований в ППКТ.
     
     3) организует работу медицинского персонала во время проведения КТ;
     
     4) организует предоставление помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;
     
     5) обеспечивает сохранность личных вещей поступающих в шкафчиках (ячейках) во время тестирования.
     
     При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов