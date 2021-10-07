Nur Otan: Педагоги-ассистенты для особенных детей на грани увольнения из-за низких зарплат

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Создание условий для инклюзивного образования в вузах, колледжах, школах и детских садах, а также другие актуальные вопросы исполнения предвыборных обещаний рассмотрели в республиканском общественном совете по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, участники заседания обсудили методическое сопровождение особенных детей в школах. По словам члена совета, руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, одной из наболевших проблем стала чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов.

В настоящее время они получают 90 тысяч тенге в месяц, а сопровождают как минимум 2 детей. Поэтому и наблюдается постоянная текучесть кадров, на фоне которой дети остаются без сопровождения в течение целого учебного года, что сказывается на качестве обучения. В нашем проекте работает порядка 300 педагогов-ассистентов и все они сейчас находятся на грани увольнения из-за низкого уровня оплаты труда", - подчеркнула Чайжунусова.

Согласно информации министерства образования и науки, всего по стране работают около тысячи педагогов-ассистентов, дополнительно учителя-предметники проходят специальные курсы. А низкие зарплаты объясняются степенью их квалификации.

В ходе заседания члены совета также обсудили состояние интернатных учреждений. Всего в Казахстане 577 интернатов, где проживают более 147 тыс. детей. Это специальные интернаты для детей с нарушениями зрения, слуха, медико-социальные учреждения, специализированные – для одаренных детей, а также интернаты для многодетных и малообеспеченных семей, пришкольные интернаты, школы-интернаты.

Как отметила председатель совета, депутат мажилиса Динара Закиева, еще в феврале 2019 года на партийных слушаниях Совет поднимал проблему ужасающих условий проживания в некоторых интернатных учреждениях. И только после вмешательства Nur Otan было отремонтировано 19 интернатов, проведена канализация, обновлены мебель и оборудование. Однако данный вопрос требует постоянного внимания и системного подхода для того, чтобы в корне изменить и улучшить жизнь детей во всех интернатных учреждениях.

Соответствующий депутатский запрос направлялся еще в феврале этого года. Несмотря на это, за 2 года никаких системных действий со стороны министерства образования не последовало. Понимает ли МОН, что несет ответственность за охрану прав детей в стране и в чем заключается эта работа? Мы попросили региональные советы самостоятельно провести работу по интернатам, принять решения по улучшению условий с акиматами в каждом из них. Только теперь у нас есть ясная картина, в каком интернате был или будет проведен капитальный или текущий ремонт, куда что требуется. Мы продолжаем заниматься этой работой, а региональные советы возьмут на контроль исполнение задачи по улучшению условий в каждом интернате. Наша цель – сделать все интернаты страны комфортными для проживания детей", - заявила спикер.

По ее словам, члены совета изучили условия в 534 интернатных учреждениях. Единственная область, охватившая капитальным и текущим ремонтом все интернаты – это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область: из 36 интернатных учреждений в области отремонтировано 29 интернатов. Хуже всего ситуация в Кызылординской и Мангистауской областях, где за последние 3 года капитальные ремонты в интернатах не проводились.

В Алматинской области сделан капитальный ремонт только в 3 учреждениях, а в остальных даже не планируется. В Туркестанской области капитальный ремонт проведен только в 1 учреждении - и это тот интернат, который мы посетили и по которому поднимали вопрос, но их в регионе ещё 40. Обращаю внимание коллег из Караганды, где в городской школе-интернате №68 общежитие находится на первом этаже школы, в одной комнате проживают от 15 до 25 детей", - добавила Закиева.

Соответствующих планов для улучшения состояния интернатных учреждений также нет в Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областях.

По словам вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой, уже разработан проект совместного приказа, в соответствии с которым в дальнейшем мониторинг и контроль соблюдения прав детей, в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на образование, питание, подвоз, отдых будет проводиться в плановом порядке. Кроме того, вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях в части наделения правом привлечения к административной ответственности за неисполнение вынесенных предписаний по итогам проверок.

По итогам заседания совет попросил министерство образования и науки предоставить список учреждений, где планируется создать условия для инклюзивного образования в 2022 году, а также отчет по результатам мониторинга интернатных учреждений с указанием выявленных проблем, сроков и путей их решения. Кроме того, члены совета рекомендовали пересмотреть нормативно-правовые акты по интернатным учреждениям.