Система Orphus

О новой "беде" Казахстана рассказал Токаев

01.09.2021 83809
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане необходимо повышать качество образования. Об этом сегодня заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу на совместном заседании палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".
 

Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручаю самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным", - сказал Токаев. 

 
Вместе с тем, по его словам, есть и позитивные новости. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных турнирных олимпиад.
 

Таких талантливых детей нужно серьезно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших таких ребят, также следует поощрять морально и материально. Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не раз в пять, как сейчас", - подчеркнул президент. 


Острой проблемой системы среднего образования, по словам президента, остается нехватка мест в школах. 

Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня я ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ", - заявил глава государства. 


Ранее на традиционном августовском совещании акимы Нур-Султана и Алматы пообещали, что дефицит ученических мест будет сокращен за счёт строительства новых школ. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая