О новой "беде" Казахстана рассказал Токаев

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане необходимо повышать качество образования. Об этом сегодня заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу на совместном заседании палат парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручаю самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным", - сказал Токаев.

Вместе с тем, по его словам, есть и позитивные новости. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных турнирных олимпиад.

Таких талантливых детей нужно серьезно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших таких ребят, также следует поощрять морально и материально. Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не раз в пять, как сейчас", - подчеркнул президент.





Острой проблемой системы среднего образования, по словам президента, остается нехватка мест в школах.





Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня я ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ", - заявил глава государства.





Ранее на традиционном августовском совещании акимы Нур-Султана Алматы пообещали, что дефицит ученических мест будет сокращен за счёт строительства новых школ.

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