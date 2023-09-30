29.09.2023, 10:47 10051
В Казахстане опубликован список обладателей образовательных грантов
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане опубликован список обладателей 4 тысяч вакантных образовательных грантов.
Более 4000 поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта", - сообщает телеграм-канал "ҚАЗАҚСТАН СТУДЕНТІ".
Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".
Отмечается, что согласно решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.
Со списком обладателей грантов можно ознакомится по ссылке.
Ранее на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.
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25.09.2023, 17:01 48561
В Казахстане впервые профессиональный праздник педагогов отметят 5 октября
Соответствующее постановление было принято правительством РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году утверждена дата празднования Дня учителя - 5 октября, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что в этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.
Отмечается, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.
Напомним, зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%.
22.09.2023, 18:35 89316
Пороговые баллы по двум предметам снизили на ЕНТ-2024
При этом формат тестирования остался прежним
Фото: Национальный центр тестирования
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пороговые баллы по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снизили на Едином национальном тестировании - 2024, сообщает Национальный центр тестирования.
Отмечается, что пороговый балл снизили до 3. Ранее требовалось набрать не менее 5 баллов. При этом формат тестирования остался прежним : 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).
По данным центра, пороговые баллы и количество заданий по предметам составят:
- математическая грамотность - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55. Зачисление в вузы завершилось 25 августа.
22.09.2023, 10:33 94856
В новой школе Актобе полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг
В школе в происходящем ничего страшного не видят: говорят, что уроки дети выполняют по электронным книгам
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Актобе. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе в новой школе на 3,5 тысячи мест почти полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг.
В частной школе, которую открыли в сентябре этого года в микрорайоне Батыс-2, на сегодня обучаются 3700 детей. У 1415 из них учебников нет. В школе учащиеся обходятся одним, а домашние задания выполняют по очереди, берут книги друг у друга. В таком режиме прошел почти весь этот месяц, отмечает "31 канал".
Частная школа заключает договор с издательствами, но это тоже занимает определенное время, в течение месяца. Но в случае если родители не согласны, они получают за счет. Вы должны помнить о том, что это частная школа, негосударственная. Государством не регламентировано обеспечивать частные школы", - заявила руководитель инфраструктурного и материально-технического развития управления образования Ляззат Урлабаева.
В школе в происходящем ничего страшного не видят: говорят, что уроки дети выполняют по электронным книгам. Что касается комплектов учебников, то их закупят после того, как получат финансирование за госзаказ в октябре.
Школа только открылась, поэтому мы в будущем планируем приобрести учебники для всех классов с первого по 11-й класс. Но это будет где-то, наверное, во втором полугодии", - отметила заместитель директора по учебной работе Айгуль Алдиярова.
Напомним, в прошлом году Минцифры предложило решить проблему тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана с помощью замены обычных учебников на цифровые. Однако инициатива вызвала критику со стороны родителей учеников, которые считают, что дети и без того много времени проводят за гаджетами. В Министерстве просвещения тогда ответили, что планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников.
В этом году Минпросвещения отказалось от идеи полностью обеспечить школьников планшетами с 2023 года.
07.09.2023, 10:35 286081
Дефицит учителей математики возник в Казахстане
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди специалистов в дефиците на электронной бирже труда оказались операторы контакт-центров, учителя математики, а также помощники воспитателя в дошкольном образовании, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Между тем количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий на 1,6 тысячи единиц, учителей казахского языка и литературы - на 1,4 тысячи единиц, учителей физической культуры и спорта - на 1,1 тысячи единиц", - проинформировали в министерстве.
Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг (10,2 тысячи, или +6% вакансий за месяц), основного и общего среднего образования (7 тысяч, или +7% за месяц) и сельского хозяйства (6,1 тысячи, или +24% за месяц).
Также в прошлом месяце резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры - на них пришлось 59,5 тысячи (или 46%) вакансий. Августовский рост спроса на 79% предсказуемо и закономерно был обеспечен за счет организаций, нуждающихся в специалистах сферы образования.
При этом в сравнении с июлем в августе на 16% (до 43 тысяч вакансий) возрос спрос на специалистов средней квалификации и незначительно снизился интерес работодателей к неквалифицированному труду (-6%, до 26 тысяч вакансий).
В региональном разрезе рост количества вакансий отмечается во всех регионах, за исключением Туркестанской области (-11%). Наиболее активный поиск персонала вели работодатели четырех регионов - мегаполисов Алматы и Астаны, Костанайской и Карагандинской областей, на долю которых пришлось 44 тысячи резюме (34% от всех размещенных в августе).
В результате увеличения спроса на рынке труда в Мангистауской и Кызылординской областях, а также Шымкента превалирование числа вакансий над количеством резюме составило в среднем 2,8 тысячи единиц. Лидером среди регионов по разнице между количеством вакансий резюме (12 тысяч вакансий и 7,5 тысячи резюме) является Туркестанская область", - проинформировали в Минтруда.
По данным ведомства, в августе самый высокий размер заработной платы работодатели предлагали начальникам установки (в среднем от 845 тысяч тенге), начальникам смены в промышленности (от 760 тысяч тенге), а также заместителям заведующих медицинских лабораторий (от 700 тысяч тенге).
В свою очередь со стороны соискателей высокий оклад ожидали получать авиационные диспетчеры (от 5 млн тенге), штурманы на флоте (от 1,5 млн тенге), а также руководители снабженческих управлений (от 1,4 млн тенге).
Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов.
Ранее депутат предложила решение проблемы нехватки педагогов.
04.09.2023, 09:14 334596
В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: с 1 сентября 2023 года - на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.
Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой - стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысячи мест", - отметили в ведомстве.
Новый учебный год начинают 190 тысяч студентов колледжей, из них 133 тысячи будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий - 10 тысяч студентов.
По поручению главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. По квотной категории будут обучаться 75 тысяч студентов технического и профессионального образования.
Госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина", - отметили в министерстве.
Как сообщалось ранее, также с 1 сентября в Казахстане увеличен размер ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.
31.08.2023, 10:43 400336
Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 - в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира", - проинформировали в ведомстве.
При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.
В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.
Напомним, в начале августа был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.
28.08.2023, 11:48 459656
Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республик Казахстан подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования", передает корреспондент агентства.
Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.
Согласно проекту поправок, учебные часы для учащихся первого класса снизятся с 114 до 102 часов.
Трудовое обучение для 1-4-х классов сократится до 33 часов вместо 35.
Алгебра для учащихся 7-9-х классов составит 102 часа вместо 108, геометрия, химия и география - 68 часов вместо 72. Информатика для 5-9-х классов - 34 часов вместо 36, история Казахстана - 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9-х классов выделено 102 часа вместо 108.
С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.
Ранее заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты. Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.
А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.
На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.
25.08.2023, 16:41 579481
В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками - 10 школ на 9 тысяч мест.
С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал глава города.
По словам Ерболата Досаева, для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.
Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".
Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?