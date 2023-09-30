29.09.2023, 10:47 10051

В Казахстане опубликован список обладателей образовательных грантов

Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки
В Казахстане опубликован список обладателей образовательных грантов
Фото: Depositphotos
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане опубликован список обладателей 4 тысяч вакантных образовательных грантов.

Более 4000 поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта", - сообщает телеграм-канал "ҚАЗАҚСТАН СТУДЕНТІ".


Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям "Информационно-коммуникационные технологии", "Естественные науки, математика и статистика".

Отмечается, что согласно решению Республиканской конкурсной комиссии присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.

Со списком обладателей грантов можно ознакомится по ссылке.

Ранее на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.
 
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Теги:СписокГрантыпубликация

новости по теме

25.09.2023, 17:01 48561

В Казахстане впервые профессиональный праздник педагогов отметят 5 октября

Соответствующее постановление было принято правительством РК
В Казахстане впервые профессиональный праздник педагогов отметят 5 октября
Фото: Depositphotos
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году утверждена дата празднования Дня учителя - 5 октября, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.

Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", - проинформировали в ведомстве.


Также сообщается, что в этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.

Отмечается, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Напомним, зарплата казахстанских учителей и воспитателей увеличилась на 25%.
 
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Теги:праздникРКДата
22.09.2023, 18:35 89316

Пороговые баллы по двум предметам снизили на ЕНТ-2024

При этом формат тестирования остался прежним
Пороговые баллы по двум предметам снизили на ЕНТ-2024
Фото: Национальный центр тестирования
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пороговые баллы по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снизили на Едином национальном тестировании - 2024, сообщает Национальный центр тестирования.

Отмечается, что пороговый балл снизили до 3. Ранее требовалось набрать не менее 5 баллов. При этом формат тестирования остался прежним : 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).

По данным центра, пороговые баллы и количество заданий по предметам составят:

  • математическая грамотность - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
  • грамотность чтения - 10 заданий, 10 баллов, пороговый балл - 3;
  • история Казахстана - 20 заданий, 20 баллов, пороговый балл - 5;
  • 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
  • 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.

Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55. Зачисление в вузы завершилось 25 августа.
 
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Теги:ЕНТИзменениеПредмет
22.09.2023, 10:33 94856

В новой школе Актобе полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг   

В школе в происходящем ничего страшного не видят: говорят, что уроки дети выполняют по электронным книгам
В новой школе Актобе полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг
Актобе. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе в новой школе на 3,5 тысячи мест почти полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг.

В частной школе, которую открыли в сентябре этого года в микрорайоне Батыс-2, на сегодня обучаются 3700 детей. У 1415 из них учебников нет. В школе учащиеся обходятся одним, а домашние задания выполняют по очереди, берут книги друг у друга. В таком режиме прошел почти весь этот месяц, отмечает "31 канал".

Частная школа заключает договор с издательствами, но это тоже занимает определенное время, в течение месяца. Но в случае если родители не согласны, они получают за счет. Вы должны помнить о том, что это частная школа, негосударственная. Государством не регламентировано обеспечивать частные школы", - заявила руководитель инфраструктурного и материально-технического развития управления образования Ляззат Урлабаева.



В школе в происходящем ничего страшного не видят: говорят, что уроки дети выполняют по электронным книгам. Что касается комплектов учебников, то их закупят после того, как получат финансирование за госзаказ в октябре.

Школа только открылась, поэтому мы в будущем планируем приобрести учебники для всех классов с первого по 11-й класс. Но это будет где-то, наверное, во втором полугодии", - отметила заместитель директора по учебной работе Айгуль Алдиярова.


Напомним, в прошлом году Минцифры предложило решить проблему тяжелых рюкзаков, а также повышения уровня цифровизации в школах Казахстана с помощью замены обычных учебников на цифровые. Однако инициатива вызвала критику со стороны родителей учеников, которые считают, что дети и без того много времени проводят за гаджетами. В Министерстве просвещения тогда ответили, что планшеты станут дополнением, а не заменой традиционных учебников.

В этом году Минпросвещения отказалось от идеи полностью обеспечить школьников планшетами с 2023 года.
 
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Теги:учебникинехваткашкола
07.09.2023, 10:35 286081

Дефицит учителей математики возник в Казахстане

Между тем количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий
Дефицит учителей математики возник в Казахстане
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди специалистов в дефиците на электронной бирже труда оказались операторы контакт-центров, учителя математики, а также помощники воспитателя в дошкольном образовании, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Между тем количество резюме учителей иностранного языка, напротив, превышает число аналогичных вакансий на 1,6 тысячи единиц, учителей казахского языка и литературы - на 1,4 тысячи единиц, учителей физической культуры и спорта - на 1,1 тысячи единиц", - проинформировали в министерстве.


Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг (10,2 тысячи, или +6% вакансий за месяц), основного и общего среднего образования (7 тысяч, или +7% за месяц) и сельского хозяйства (6,1 тысячи, или +24% за месяц).

Также в прошлом месяце резко подскочил спрос на высококвалифицированные кадры - на них пришлось 59,5 тысячи (или 46%) вакансий. Августовский рост спроса на 79% предсказуемо и закономерно был обеспечен за счет организаций, нуждающихся в специалистах сферы образования.

При этом в сравнении с июлем в августе на 16% (до 43 тысяч вакансий) возрос спрос на специалистов средней квалификации и незначительно снизился интерес работодателей к неквалифицированному труду (-6%, до 26 тысяч вакансий).

В региональном разрезе рост количества вакансий отмечается во всех регионах, за исключением Туркестанской области (-11%). Наиболее активный поиск персонала вели работодатели четырех регионов - мегаполисов Алматы и Астаны, Костанайской и Карагандинской областей, на долю которых пришлось 44 тысячи резюме (34% от всех размещенных в августе).

В результате увеличения спроса на рынке труда в Мангистауской и Кызылординской областях, а также Шымкента превалирование числа вакансий над количеством резюме составило в среднем 2,8 тысячи единиц. Лидером среди регионов по разнице между количеством вакансий резюме (12 тысяч вакансий и 7,5 тысячи резюме) является Туркестанская область", - проинформировали в Минтруда.


По данным ведомства, в августе самый высокий размер заработной платы работодатели предлагали начальникам установки (в среднем от 845 тысяч тенге), начальникам смены в промышленности (от 760 тысяч тенге), а также заместителям заведующих медицинских лабораторий (от 700 тысяч тенге).

В свою очередь со стороны соискателей высокий оклад ожидали получать авиационные диспетчеры (от 5 млн тенге), штурманы на флоте (от 1,5 млн тенге), а также руководители снабженческих управлений (от 1,4 млн тенге).

Напомним, в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов. На проблему неоднократно указывал и президент страны Касым-Жомарт Токаев, высказываясь о повышении статуса педагогов.

Ранее депутат предложила решение проблемы нехватки педагогов.
 
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Теги:РКУчителядефицит
04.09.2023, 09:14 334596

В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей

В колледжах учатся 190 тысяч студентов
В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей
Фото: Depositphotos
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: с 1 сентября 2023 года - на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.

Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой - стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысячи мест", - отметили в ведомстве.


Новый учебный год начинают 190 тысяч студентов колледжей, из них 133 тысячи будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий - 10 тысяч студентов.

По поручению главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. По квотной категории будут обучаться 75 тысяч студентов технического и профессионального образования.

Госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина", - отметили в министерстве.


Как сообщалось ранее, также с 1 сентября в Казахстане увеличен размер ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.
 
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Теги:РостСтипендияколледж
31.08.2023, 10:43 400336

Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

В него вошли 172 казахстанца
Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"
Фото: Depositphotos
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 172 казахстанца стали обладателями международной стипендии "Болашак". Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 - в докторантуре, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира", - проинформировали в ведомстве.


При этом преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям естественно-технического блока.

В 2023 году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится в четыре этапа. Четвертый этап продлится до 15 сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок продлится до 13 октября.

Напомним, в начале августа был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год.  
 
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Теги:БолашакСтипендия
28.08.2023, 11:48 459656

Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам

Изменения коснутся всех классов
Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республик Казахстан подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования", передает корреспондент агентства.

Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.

Согласно проекту поправок, учебные часы для учащихся первого класса снизятся с 114 до 102 часов.

Трудовое обучение для 1-4-х классов сократится до 33 часов вместо 35.

Алгебра для учащихся 7-9-х классов составит 102 часа вместо 108, геометрия, химия и география - 68 часов вместо 72. Информатика для 5-9-х классов - 34 часов вместо 36, история Казахстана - 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9-х классов выделено 102 часа вместо 108.

С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.

Ранее заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая.

Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.

Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.

По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты. Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.

А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.

На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.

 
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Теги:Сокращениешколанагрузка
25.08.2023, 16:41 579481

В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года

Для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования
В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.

Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками - 10 школ на 9 тысяч мест.

С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал глава города.


По словам Ерболата Досаева, для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.

Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.

Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".

Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.
 
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Теги:ШколыОбучениеАлматы

 

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