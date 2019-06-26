Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

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Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Международная стипендия "Болашак" присуждена 134 претендентам, передает Kazakhstan Today.

Под председательством государственного секретаря РК Марата Тажина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. По результатам заседания Комиссии стипендия присуждена 134 претендентам, которые пройдут обучение в ведущих зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в мировые научные и производственные центры", - сообщили в АО "Центр международных программ".

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