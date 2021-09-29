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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подтвердили, что КазНПУ имени Абая перевёл первокурсников на дистанционный формат обучения.

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Первокурсников КазНПУ имени Абая отправили на удаленку и выселили из общежития, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Министерства науки и образования Казахстана посетил школы и вузы Алматы

Фото: Image by Dariusz Sankowski from Pixabay АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов посетил школы и вузы Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. В пресс-службе МОН РК сообщили, что Аймагамбетов встретился с учителями, директорами школ, ректорами подведомственных МОН вузов и руководителями научно-исследовательских институтов. Руководителям школ, колледжей и вузов, акиматам и министерству необходимо усилить работу по повышению защищенности наших детей. Последние трагические события показывают всю актуальность и важность вопроса. Безусловно, кроме этих мер, нужно проводить воспитательную работу. Важна работа психологов и социальных педагогов, а также осведомленность детей о действиях в форс-мажорных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе ведомства. Во время встречи с директорами школ также обсуждались вопросы аттестации, ротации руководителей, организации методической работы. В целом, беседуя с учителями и директорами школ, отметил для себя, что изменилось содержание вопросов по сравнению с теми, которые они задавали, к примеру, год назад, и это радует. Поскольку многие вопросы, которые были в повестке в прошлом году, уже нашли свое решение", - добавили в ведомстве. Сейчас обсуждаемые темы больше касаются содержания учебных программ, взаимодействия с родителями, воспитательной работы. Обсуждая возвращение к традиционному формату, педагоги сообщили, что в целом процент заболеваемости от общего количества учащихся намного ниже уровня заболеваемости тех, кто по заявлению обучается дистанционно. Подавляющее большинство школьников, родителей рады офлайн-обучению, поскольку это положительно сказывается на качестве образования, на эмоциональном состоянии детей и их здоровье, добавили в министерстве.

В Алматы университет иностранных языков и деловой карьеры лишен генеральной лицензии

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы лишен генеральной лицензии, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. Ранее МОН РК сообщал о том, что вуз на грани закрытия и лишения генеральной лицензии. По итогам повторной проверки из 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам. Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако вуз не смог улучшить качество образовательных услуг, больше занимался судебными разбирательствами с Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. В итоге решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы вуз лишен генеральной лицензии", - проинформировали в ведомстве. Также решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы от 18 августа 2021 года вуз привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания. Мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с этим позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. К примеру, в Университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам тестирования 90% студентов не преодолели пороговый уровень", - отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова. Согласно законодательству, в случае лишения вуза лицензии обучающиеся могут перевестись в другие университеты, не дожидаясь завершения семестра. Призываем студентов, родителей и работодателей обращать внимание на качество образовательных услуг, оказываемых высшими учебными заведениями.

Ранее сообщалось, что Гуманитарно-технический институт "Акмешит" в Кызылорде лишен генеральной лицензии.

Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о проблемах в сфере образования