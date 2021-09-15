Педиатр: Наблюдается пятикратное увеличение количества детей, зараженных коронавирусом

АЛМАТЫ. 14 СЕНТЯБРЯ - Врачи отмечают резкое увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей. Об этом рассказал заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники №36 Молдир Досжан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы сравнили данные за март - июнь прошлого года и январь - июнь этого года и увидели, насколько выросла заболеваемость. Если в прошлом году в основном болели дети от 5 до 12 лет, и это было около 40 процентов детей, то мы сегодня видим, что заражаются дети от 0 до 18 лет. И это распределение идет весьма равномерно, что говорит о том, что это семейный очаг. Причиной этого, безусловно, является несоблюдение противоэпидемических мероприятий, ведь трех-четырехмесячный ребенок по магазинам не ходит, он там заразиться не может. Это, в первую очередь, родители и родственники. Продолжаются семейные мероприятия, не соблюдаются принципы противоэпидемических мероприятий", - рассказала врач изданию "Казинформ" .

Медики видят причины распространения коронавируса у детей в недостаточной осведомленности среди родителей и в снижении темпов вакцинации населения.

Очень малое количество привитого населения, вирус имеет свойство мутировать, и на сегодняшний день есть уже несколько разновидностей. Последние штаммы очень быстро распространяются. Европейские ученые сравнивают их с ветряной оспой по заражаемости. Поэтому на сегодняшний день мы имеем рост заболеваемости среди детей. И если в прошлом году коронавирус протекал тяжело в основном у лиц старшего возраста, старше 60 лет, с хроническими сопутствующими заболеваниями, то на сегодняшний день уязвимыми стали и молодые люди, и дети. Болеют дети от 0 до 18 лет", - уточнила Досжан.

Завотделением подчеркнула, что изменилась клиническая картина заболевания. Количество детей с тяжелой формой увеличилось в 20 раз. Выросло в 10 раз число случаев со средней степенью тяжести.

Если раньше 14% детей к нам поступали с жалобами на кашель, который через некоторое время проходил, небольшое количество детей было с жалобами на боли в животе, диарейный синдром, то на сегодняшний день присоединилась дыхательная недостаточность. Также появились дети с вовлеченной в процесс центральной нервной системой (ЦНС). Это весьма опасно! Если в прошлом году мы относились к этому беспечно, говорили: "да ничего страшного, все равно у детей он протекает легко", то на сегодняшний день мы констатируем факт, что у детей болезнь тоже протекает тяжело, то есть поменялся патогенез вируса. И он реализует свой инфекционный фактор в виде токсинемии, то есть синдрома интоксикации. Большинство детей поступают с высокой температурой, с выраженной головной болью, с дыхательной недостаточностью, одышкой, болями в животе, с рвотой, болями в мышцах, слабостью. У кого-то некоторые симптомы превалируют, у некоторых в комплексе эти симптомы встречаются", - сказала педиатр.

Она отметила, что особенно тяжело детям, которые имеют хронические заболевания.

Сложно приходится тем, у кого врожденные пороки развития, детям с онкогематологическими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями. У них заболевание будет протекать гораздо тяжелее, чем у здоровых детей. Также особое внимание нужно уделять детям с белково-энергетической недостаточностью, с ожирением или с низкой массой тела", - отметила врач.

Молдир Досжан также объяснила, как вести себя, если ситуация коснулась вас.

Если ваш ребенок заболел, не следует бежать сразу в поликлинику. Вам достаточно созвониться со своим участковым врачом, с медсестрой, как можно полнее собрать историю: когда началось заболевание, кто в семье болел, был ли контакт, и все это изложить медицинским работникам поликлиники. Потому что у вас может оказаться простая ОРВИ, а, находясь в поликлинике, можно заразиться коронавирусом. Поэтому вы должны обязательно поддерживать связь с участковым врачом или с участковой медсестрой. На основе ваших показателей медработники заполнят специальный чек-лист, он как светофор прокрашен: желтым, красным и зеленым. Если все перечисляющиеся симптомы в чек-листе находятся в зеленой строке, это говорит о том, что у вас заболевание протекает бессимптомно или легко, и это не тревожно. В желтом секторе уже перечисляются те симптомы, которые говорят о том, что есть клиника и вам следует насторожиться. Если же все симптомы соответствуют красному сектору, это уже тревога. Заполняя эти специальные чек-листы, вы можете четко сконцентрироваться, скоординировать свои действия с врачом и принять правильные меры", - объяснила врач.

Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса , проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.





Дети также болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", - сказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают.

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