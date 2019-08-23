Пользующихся услугами подставных лиц при поступлении в магистратуру внесут в черный список

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Национальный центр тестирования предлагает создать "черный список" лиц, которые на тестирование для поступления в магистратуру отправляли вместо себя подставных лиц, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил и.о. директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, 25 человек, пытавшихся отправить вместо себя на экзамен других людей, к тестированию для поступления в магистратуру не допущены. Спикер предложил создать "черный список" для поступающих в магистратуру с подобными нарушениями, сообщает ortcom.kz

В соответствии с действующими правилами эти 25 абитуриентов смогут участвовать. Потому что закон обратной силы не имеет. По поводу "черного списка", мы предложим в этом году. Но оно вступит в силу в следующем году… Мы перед министерством инициировать черный список таких лиц", - сказал Смагулов.

Он отметил, что первоначально предлагалось включить в черный список только тех людей, кто пытался вместо себя отправить подставное лицо.

Но люди предлагают и за пронес смартфона, почему нет? Это тоже нарушение. Это тоже неправильно. Но здесь идет речь о конституционных правах, и нам нужно будет согласовывать с госорганами. Но идея такая есть, это сигнал, что мы идем к этому. Уже в этом году внесем. Сейчас тестирование прошло, мы проанализируем итоги и скажем, что потребность есть, чтобы повторно не было такого", - заключил Смагулов.

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