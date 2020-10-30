Посольство КНР подарило казахстанским школьникам ноутбуки

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В четверг, 29 октября, в Нур-Султане состоялась церемония вручения ноутбуков для казахстанских школ, которую организовало и провело посольство Китайской Народной Республики, передает Kazakhstan Today.

В трудный для всех период пандемии посольство решило поддержать пять школ и выделить им по пять ноутбуков, а также по 500 аптечек для каждого учебного заведения

В мероприятии принимали участие посол КНР в Казахстане Чжан Сяо, директора школ, учителя и школьники.

Глава представительства Китая в приветственной речи подчеркнул важность взаимной помощи и поддержки двух государств.

Знание иностранных языков - современное требование, - напомнил Чжан Сяо. - Отношения Казахстана и Китая стабильны, а их развитие отвечает интересам двух народов и способствует развитию обеих стран".

По словам господина Посла, благодаря совместным усилиям двух государств в последние годы сотрудничество Китая и Казахстана достигло высоких результатов и принесло пользу во многих сферах.

В свою очередь, представители казахстанских школ поблагодарили посольство за оказанную помощь. В онлайн-церемонии принимали участие директор Назарбаев Интеллектуальной школы Мейрам Амиржанович Жакенов, директор школы-гимназии 26 Карлыгаш Есимхановна Жангазакова, глава 67 школы Гулжанат Асанкызы Абдраманова, директор 68 школы Кунимбала Изтлеуовна Баяхметбаева и завуч по иностранным языкам школы №81 Astana English School Куаныш Такауовна Кожанова. Во всех этих учебных заведениях школьники изучают китайский язык.

Благодаря чуткому отношению, дети смогли получить базовые знания и раскрыть свои способности и таланты в языке. Изучая китайский язык, наши дети объединяют культуры обеих стран", - объяснили представители учебных заведений.

Директоры подчеркнули, что интерес к китайскому - одному из древнейших языков в мире - растет среди учеников этих школ.

В завершение мероприятия ученики 4, 7 и 12 классов продемонстрировали свои знания китайского языка: в эфире для участников прозвучали песни и стихотворения.

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