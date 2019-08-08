Правила присуждения дополнительных грантов разъяснили в МОН

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Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Правила присуждения дополнительных грантов абитуриентам из многодетных семей разъяснили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

По поручению президента РК на 2019-2020 учебный год выделено дополнительно 5 тыс. грантов для детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи. Эти гранты присуждаются местными исполнительными органами на конкурсной основе. Для этого акимами областей, городов республиканского значения и столицы будут созданы конкурсные комиссии, сообщила пресс-служба ведомства.

Обязательным условием участия в конкурсе является наличие порогового балла Единого национального тестирования, сданного в июне 2019 года. Для поступления в национальные вузы необходимо иметь результат ЕНТ не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов, по направлению "Педагогические науки" - не менее 60 баллов.

Прием заявлений на конкурс образовательного гранта осуществляется с 5 по 10 августа . Присуждение образовательных грантов и зачисление в вуз пройдет до 25 августа.

Для участия в конкурсе желающим необходимо представить следующие документы: 1) заявление на бланке установленного образца; 2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию); 3) сертификат ЕНТ; 4) медицинскую справку по форме 086-У; 5) копию документа, удостоверяющего личность.

Также необходимо представить документы, подтверждающие статус детей из многодетной семьи или семьи, получающей адресную социальную помощь.

Списки обладателей образовательного гранта будут опубликованы в местных средствах массовой информации.

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