Профессиональное и техническое образование: количество бесплатных мест в колледжах увеличат до 153 тысяч

Фото: Минпросвещения РК

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Правительством утвержден Республиканский план по проведению Года рабочих профессий, а также Министерством принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.





Во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями", - говорится в сообщении ведомства.





На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.





Реформа профориентационной работы позволит школьникам узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. Будет усилена профориентационная служба в школах, которая полностью охватит профессиональную диагностику учащихся. А также внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", - подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.





Государством принят новый норматив подушевого финансирования колледжей. Средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тыс. тенге, а с нового учебного года для колледжей достигших конкретных показателей повысится более чем в 2 раза и составит 912 тыс. тенге в среднем.





Запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий.





В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В этом году колледжи и их работодатели разрабатывают более 2 тыс. образовательных программ, на производственной базе пройдут стажировку 1,5 тыс. педагогов.





Трансформация системы профтехобразования включает интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.