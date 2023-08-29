24.08.2023, 17:31 245166
Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев
Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету, а вся информация о его деятельности будет аккумулирована в его личном кабинете на базе национальной платформы
Рассказать друзьям
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения усовершенствовало процесс аттестации педагогов. Новые правила оценивания начнут действовать в 2023-2024 учебном году, сообщил на республиканском августовском совещании работников образования министр просвещения Гани Бейсембаев.
Автоматизирован процесс аттестации на базе национальной платформы. Теперь вся информация о деятельности педагога аккумулирована в его личном кабинете. Исключено портфолио, а также тестирование по педагогике и методике преподавания. Педагог будет проходить тестирование только по своему предмету. Подтверждение квалификационной категории педагога-исследователя и мастера исключается, но будет отслеживаться также посредством национальной платформы", - рассказал министр.
По его словам, выпускники педагогических специальностей, впервые приступающие к профессиональной деятельности либо имеющие перерыв в стаже работы, будут проходить тестирование на диагностику профессиональных компетенций педагога.
Меняется также механизм награждения педагогов. Теперь награды будут вручаться в соответствии с достижениями их учащихся, что приводит к присвоению квалификационной категории. Это относится также к педагогам пенсионного возраста.
Кроме того, планируется полностью автоматизировать процедуру приема педагогов на работу через национальную образовательную базу данных (НОБД).
Ранее министр просвещения заинтриговал общественность по поводу решения о длительности учебного года. По его словам, эксперты уже завершили обсуждение по данному вопросу и скоро ведомство огласит решение, продлят ли учебный год до 31 мая или же вернут прежнюю дату его завершения, 25 мая.
новости по теме
28.08.2023, 11:48 19386
Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республик Казахстан подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования", передает корреспондент агентства.
Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.
Согласно проекту поправок, учебные часы для учащихся первого класса снизятся с 114 до 102 часов.
Трудовое обучение для 1-4-х классов сократится до 33 часов вместо 35.
Алгебра для учащихся 7-9-х классов составит 102 часа вместо 108, геометрия, химия и география - 68 часов вместо 72. Информатика для 5-9-х классов - 34 часов вместо 36, история Казахстана - 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9-х классов выделено 102 часа вместо 108.
С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.
Ранее заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты. Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.
А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.
На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.
25.08.2023, 16:41 144086
В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками - 10 школ на 9 тысяч мест.
С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал глава города.
По словам Ерболата Досаева, для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента.
Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки, сообщает телеканал "Хабар 24".
Уровень материально-технического оснащения школ - другой важный фактор, влияющий на эффективность и результативность деятельности учеников, продолжают аналитики. Международные исследования, в том числе PISA, подчеркивают взаимосвязь между образовательными достижениями учащихся и материальным оснащением школ.
25.08.2023, 10:41 187041
Учебный год для школьников завершится 25 мая
Рассказать друзьям
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая. Об этом сообщила заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.
Она отметила, что 36-недельный учебный год - это мировая практика и для внедрения таких нововведении требуется тщательная подготовка.
Решение министерства было оправданным, но поспешным. Полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", - сказала на августовском совещании в Астане Дуйсенова.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.
Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности.
Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.
А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.
На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.
21.08.2023, 15:01 275136
Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новые критерии оценки знаний обучающихся введены в Казахстане. Соответствующий приказ подписал министр просвещения.
Критерии определяют оценивание учебных достижений обучающихся в организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования", - говорится в документе.
Критерии основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала:
- знание;
- понимание;
- применение;
- анализ;
- синтез;
- оценка.
В документе также перечислены основные дисциплины и требования, по которым будет проводиться оценивание.
В частности, если речь идет о развитии и совершенствовании физических качеств, то обучающийся должен:
- знать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, основы физической нагрузки и способы ее регулирования;
- понимать основы и правила здорового образа жизни, причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма;
- применять изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре, выполнять комплекс упражнений по общефизической подготовке, контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой;
- анализировать собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений, последовательность и координацию движений;
- интегрировать различные виды упражнений, тренировочные методы и принципы, чтобы достичь оптимальных результатов, создает инновационные подходы к тренировке, которые могут улучшить эффективность, безопасность или результаты физической подготовки;
- оценивать влияние физической активности на организм, выявлять связи между физической подготовкой и физиологическими показателями и потенциальные риски.
Если обучающийся применяет информационно-коммуникационные и цифровые технологии, то требования к нему следующие:
- знает основные особенности информационно-коммуникационных и цифровых технологии в обучении;
- понимает роль информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образовательном процессе;
- применяет на практике компьютерные программы, использует услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов, осуществляет эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств, применяет пакеты прикладных программ, графических редакторов, мультимедийных приложений для выполнения задач;
- анализирует и использует в исследовательской работе информационно-коммуникационные технологии и новые технологии;
- разрабатывает проекты, используя услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов и сайтов;
- аргументирует выбор программы при проектной деятельности.
Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства:
- знает основные закономерности экономической жизни общества;
- понимает сущность важнейших экономических явлений и процессов, тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к "зеленой" экономике;
- применяет основные экономические термины и понятия для анализа и объяснения экономических явлений и процессов, методы анализа данных для изучения экономических взаимосвязей и влияния различных факторов;
- анализирует и оценивает экономические процессы, интерпретирует экономические данные для выявления тенденций и закономерностей;
- разрабатывает стратегии и рекомендации для решения сложных экономических проблем или ситуаций, интегрирует различные аспекты экономики для разработки комплексных и целостных решений;
- оценивает различные варианты действий и прогнозирует их возможные последствия на основе экономических принципов и теорий, планирует собственную деятельность в соответствии с утвержденным бизнес-планом.
Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе:
- знает основные понятия социальных наук, нормы трудового законодательства, нормы делового этикета;
- понимает особенности развития социального, культурного и политических процессов, определяет место и роль Казахстана в современном мире;
- применяет основные понятия для анализа и объяснения социальных и политических процессов;
- анализирует сущность культурных, социально-политических событий;
- разрабатывает социальные проекты;
- оценивает политические, культурные, социальные события и формулирует обоснованные суждения и выводы.
Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности:
- профессионально оперирует экономическими категориями на практике;
- различает этапы экономического цикла и интерпретирует поведение субъектов экономики в них;
- аргументирует применение количественных и качественных методов для решения сложных экономических задач;
- формирует статистическую базу данных для анализа экономических процессов на предприятиях;
- классифицирует риски и изменения в их деятельности и обосновывает методики для их оценки.
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях/общепрофессиональных, специальных дисциплинах в организациях технического и профессионального образования:
- перечисляет основные концепции, термины, связанные с профессиональной областью, воспроизводит информацию, определяет основные факты, процедуры, необходимые для выполнения профессиональных задач;
- объясняет основные идеи, принципы и концепции профессиональной области, формулирует определения и интерпретирует термины и понятия, данные и информацию, связанную с профессиональной практикой;
- применяет знания и навыки для решения практических проблем, связанных с профессиональной областью, разрабатывает план действий и применяет соответствующие методы и алгоритмы для выполнения задач, применяет профессиональные навыки в реальных или симулированных ситуациях;
- анализирует данные, проблемы или ситуации, связанные с профессиональной деятельностью и выявляет взаимосвязи или причинно-следственные связи, выявляет проблемы и предлагает альтернативные решения или стратегии;
- предлагает новые методы, подходы или модели, применимые в профессиональной области, создает проекты на основе собственного опыта;
- оценивает эффективность решений или стратегий в контексте профессиональной практики, формулирует обоснованные суждения и выводы.
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях в организациях послесреднего образования:
- знает основные концепции и терминологию, связанную с профессиональной деятельностью;
- понимает основные концепции и принципы, связанные с профессиональной областью, выявляет связи и взаимосвязи между различными аспектами своего исследования;
- применяет концепции и теории к реальным ситуациям, применяет полученные знания и методы к анализу и решению конкретных исследовательских задач, использует соответствующие инструменты и техники для сбора и анализа данных;
- анализирует различные аспекты профессиональных проблем или ситуаций, информации и данных в контексте профессиональной области, выявляет основные тенденции, паттерны и закономерности в данных;
- создает новые идеи, концепции или решения, связанные с профессиональной областью, проектные работы, требующие разработки планов;
- разрабатывает рекомендации или предлагает улучшения на основе своего исследования.
- критически оценивает информацию, применяет аргументацию и принимает обоснованные решения в профессиональной области, оценивает свою работу и применяет методы оценки и анализа для оценки качества исследования.
18.08.2023, 11:21 308176
С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.
Размер стипендий повысят:
- студентам бакалавриата - на 20%,
- обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%,
- студентам ТиПО - на 50%.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;
- магистрантам - 97 024 тенге;
- интернам - 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.
Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.
Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей.
17.08.2023, 16:55 321586
В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября студентам колледжей в Казахстане повысят стипендию на 50%.
По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению выделения госзаказа в системе ТИПО. На сегодня выделено 133 тысячи грантов. Из них 60% было направлено на технические специальности. Также на 50% увеличится стипендия студентов колледжа с 1 сентября текущего года", - сообщили в Министерстве просвещения РК.
Как сообщалось ранее, завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55.
Зачисление в вузы завершится до 25 августа.
16.08.2023, 21:17 332996
Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.
Особые условия позволяют гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, поступать в высшие учебные заведения без учета результатов Единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а воинам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза.
Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.
Прошедшие армейскую школу также поступают в военные учебные заведения Министерства обороны без вступительных экзаменов. Зачисление в вузы оборонного ведомства происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил.
В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа "Срочники 2.0", где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все срочники и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.
В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовало 12548 солдат.
По состоянию на 16 августа документы в гражданские вузы поступили от 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 - на бесплатное обучение за счет вуза, 340 - на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.
Прием документов для поступления в вузы осуществляется до 25 августа включительно. В военных вузах Министерства обороны также продлен прием документов до 26 августа.
Молодым людям, решившим освоить военную специальность, предоставляется уникальная возможность поступить в один из военных вузов страны.
В Военном институте Сухопутных войск по направлению менеджмент в военном деле готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям "инженерное обеспечение военного дела", "РХБ-защита в военном деле", "социальная и идеологическая работа в воинском коллективе".
В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.
Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям "летная эксплуатация воздушных судов", "авиационная техника и технологии". Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.
По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание "лейтенант".
Подробнее о том, когда будет реализован проект и на кого распространяются льготы, рассказала в ходе онлайн-брифинга советник министра обороны Айгуль Тулембаева.
16.08.2023, 20:29 329351
Завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55
Около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы
Рассказать друзьям
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершилось августовское ЕНТ-2023. Всего по республике в нем приняли участие более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования.
Общие итоги:
- около 56% абитуриентов набрали пороговые баллы;
- средний балл - 55;
- максимальный балл - 125.
45 абитуриентов лишились возможности пройти тестирование в результате попытки проноса запрещенных предметов; 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы; подставных лиц не было выявлено.
22% тестируемых выбрали комбинацию предметов "химия - биология" и 12% - "математика - физика", наименьшее предпочтение отдали комбинации "химия - физика", ее выбрали 30 абитуриентов.
С сертификатом августовского ЕНТ абитуриенты смогут поступить в вузы на платной основе.
Напомним, августовское ЕНТ стартовало 10 августа. На участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений. Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% - на русском, 53 человека - на английском языке.
Читаемое
29.08.2023, 08:32Премьер-министр ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах 29.08.2023, 08:51921В Кокшетау 44 срочника госпитализированы, у пяти выявили менингококк 29.08.2023, 09:32736В Астане проходят антитеррористические учения 29.08.2023, 09:22551Совбез РФ: США вынужденно перенесли биопрограммы с Украины в страны СНГ 29.08.2023, 09:49271Рыбакина начала US Open с разгромной победы 24.08.2023, 17:31245596Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 25.08.2023, 10:41187471Учебный год для школьников завершится 25 мая 25.08.2023, 16:41144516В Алматы госшколы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года 23.08.2023, 16:12128106Когда запустят новый терминал Международного аэропорта Алматы 23.08.2023, 13:20120566Трубы не запаяны: жителей алматинского Алгабаса топит из-за нерадивых ремонтников 16.08.2023, 21:17333426Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования 16.08.2023, 20:29329336Завершилось августовское ЕНТ: средний балл - 55 17.08.2023, 16:55322016В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 15.08.2023, 13:04319591До сих пор не все школы соответствуют требованиям безопасности - премьер-министр 18.08.2023, 11:21308606С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?