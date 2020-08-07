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Родителей карагандинских школьников приглашают на онлайн-встречи по дистанционному обучению

06.08.2020, 18:10 4429
Караганда. 6 августа. Kazakhstan Today - Родителей школьников в Карагандинской области приглашают на онлайн-встречи "Час семьи". Для мам и пап выступают эксперты, рассказывающие о том, как обеспечить безопасность и досуг детей, а также о том, как наилучшим образом организовать режим ребёнка во время дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today. 
 
Проект запустило управление образования при поддержке акимата Карагандинской области. Он уникален тем, что станет первой площадкой в регионе, созданной для прямого общения родителей школьников, экспертов из сферы образования и специалистов управления. 
 
Онлайн-проект "Час семьи" проходит еженедельно: в Караганде - по четвергам, в других городах и районах области - по пятницам. 
 
Первая такая встреча уже состоялась. В ней приняли участие около 6 тыс. родителей. Эксперты говорили о безопасности детей на дорогах и о том, как оградить школьников от педофилов. 
 
На этой неделе приглашённые гости расскажут о помощи ребёнку во время дистанционного обучения, максимально эффективной организации дня школьника и пробуждении интереса к знаниям. 
 
Эксперты выступают на платформе ZOOM, прямая трансляция ведётся в социальных сетях Facebook и Instagram. Родители могут задавать экспертам вопросы в режиме реального времени. 
 
Чтобы принять участие в проекте и побеседовать с выступающими, нужно обратиться к классному руководителю ребёнка и попросить ссылку на актуальную страницу с трансляцией. 
 
Онлайн-встречи будут проходить регулярно до конца учебного года. 
 

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