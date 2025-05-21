Родители подали коллективную жалобу на учебный центр в Астане

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов

Фото: Министерства науки и высшего образования РК

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось основное ЕНТ-2025, который продлится до 7 июля.





Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - сообщает Министерство науки и высшего образования РК.





Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году - 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений). Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.





При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице. Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается "математика - физика" - ее выбрали 16,5% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации "биология - химия" (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и "математика - информатика" (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере", - отметила Гульзат Кобенова.





Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий - 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.





Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.





Председатель комитета подчеркнула, что создаются все необходимые условия для эффективной подготовки к ЕНТ.





В частности, внедрен индивидуальный тематический анализ результатов по каждому предмету. Это позволяет выпускникам после каждой сдачи ЕНТ (январской или мартовской) оперативно выявлять и целенаправленно прорабатывать свои слабые места. Более того, даже после первой попытки тестирования абитуриенты имеют достаточно времени, чтобы скорректировать свою подготовку и повысить шансы на успех во время второго ЕНТ", - сообщает ведомство.





Для оценки уровня готовности и адаптации к формату экзамена предусмотрена возможность прохождения пробного онлайн-тестирования.





Кроме того, в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования публикуются все необходимые материалы для подготовки: список рекомендованных учебников; подробный план теста; перечень 100 важнейших исторических дат по истории Казахстана и всемирной истории; глоссарий терминов по информатике; списки литературных произведений по казахской и русской литературе. Все эти ресурсы призваны обеспечить абитуриентов полным комплектом инструментов для уверенной и успешной подготовки к ЕНТ", - говорится в информации.





В целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов им будут предоставлены бумажные версии таблиц.





Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат", - пояснили в министерстве.





Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.





В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д. В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение",- предупредили в Миннауки.





После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.