21.12.2023, 15:40 6596
Сколько дней отдохнут на зимних каникулах казахстанские школьники
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан рассказали, сколько дней отдохнут на зимних каникулах казахстанские школьники.
В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно", - проинформировали в ведомстве.
Также Министерство просвещения в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предложило взять за основу план мероприятий "Единая программа воспитания".
В план мероприятий входит:
- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;
- в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему "Читающий человек - успешный человек";
- проведение спортивных игр "Национальная игра - сокровище нации" совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта "Национальная школьная Лига";
- беседы с учащимися на темы "Сказка, которую я читал", "О добропорядочности" с целью реализации проекта "Читающая школа";
- проведение родительских собраний на темы "Честь девушки - честь нации", "Роль отца в воспитании детей", "Семьи, богатые на таланты" в рамках реализации проекта "Школа родителей";
- организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - добавили в министерстве.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул, однако родители и педагоги выразили возмущение тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. В результате в нынешнем году было принято решение вернуть окончание учебного года на 25 мая.
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19.12.2023, 08:08 17371
В правительстве РК рассказали о проделанной за год работе в сфере образования
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане проводится реализация ряда важных инициатив президента по укреплению сферы образования на всех уровнях. В правительстве рассказали о проделанной за год работе в сфере образования.
Одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает Primeminister.kz.
- В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.
- В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).
- С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысячи ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тысячи учеников.
- В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.
- С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4-х классов и более 200 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения.
- Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.
- Разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.
- В январе текущего года заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в 2 раза.
- С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тысяч воспитателей.
- "1000 лидеров изменений в образовании". Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.
- Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".
- Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.
В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.
При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
- В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тысяч грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тысячу грантов.
- С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20%, до 41 898 тенге (педагогические науки - до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам - на 15%, до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.
- В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тысячи мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тысяч мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.
- Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.
- Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.
- До 133 тысяч мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.
- Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и ЮКУ имени М. Ауезова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.
- Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз - рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.
- Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:
- создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.
Филиал Heriot-Watt University создан на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Это один из ярких примеров реализации поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования. В вузе обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% - из социальных категорий, нуждающихся в поддержке;
- открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима;
- подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским университетом имени И.Жансугурова и политехническим университетом Марке (Италия)
- создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.
Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии действует на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова в Актау. Выпускники получат двойные дипломы по 8 специальностям бакалавриата и 6 специальностям магистратуры;
- открыт филиал Университета города Гонконга на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева;
- открыта "Мастерская Лу Бань" на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).
В ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом открылась первая в Казахстане уникальная "Мастерская Лу Бань".
Более 400 студентов ВКТУ пройдут здесь подготовку в области автомобильного транспорта с использованием передовых китайских технологий;
- подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.
- С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.
- В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тысяч студентов прошли более 67 тысяч курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.
12.12.2023, 17:08 41001
В Алматы школьников переведут на дистанционку из-за морозов
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы школьников переведут на дистанционное обучение из-за морозов, сообщает пресс-служба управления образования города.
13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим 13-14 декабря учащиеся 0, 1-9-х классов переходят на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - проинформировали в управлении.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Между тем в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
07.12.2023, 13:48 67251
В Казахстане изучают вопрос открытия казахстанско-российских школ в приграничных регионах
Большинство преподавателей в таких школах будут казахстанскими
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане занимаются изучением вопроса открытия школ с русским языком преподавания, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан.
Этот вопрос прорабатывается. Речь идет о паритетности", - сказал вице-министр.
По его словам, сейчас стороны обсуждают место строительства казахстанско-российских школ и прочие детали.
Едил Оспан добавил, что большинство преподавателей будут казахстанскими.
Возможно, будут приглашаться российские учителя для преподавания русского языка, но это не говорит о том, что все учителя будут из Российской Федерации. Какой-то обмен опытом, программами и проектами точно будет", - отметил спикер.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" рассказывал, что в настоящее время ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций. Казахстан также заинтересован в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.
07.12.2023, 13:27 67771
Более 6 тысяч детей поставлены на внутришкольный учет в Казахстане - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6 тысяч детей по всему Казахстану поставлены на внутришкольный профилактический учет, сообщил в кулуарах сената вице-министр просвещения Едил Оспан.
Он уточнил, что учет не связан с правоохранительными органами.
Правовых последствий нет, учет существует для всесторонней помощи ребенку. Такой работой должен заниматься замдиректора по воспитательной работе", - подчеркнул вице-министр.
По его словам, еженедельно в школах работают сотрудники полиции, за год они выявили 650 неформальных лидеров, влияющих на детей негативно.
Проводятся системные меры. Одна из таких мер - внутришкольный учет. Этим введением предусмотрено ставить на учет школы тех детей, у которых снизилась успеваемость или сократилась посещаемость занятий, потом выясняются причины. Вторая мера - воспитательная работа совместно со всеми уполномоченными органами. Во всех школах введена единая воспитательная программа. Приглашаются сотрудники служб, такие как полицейские, врачи или пожарные, и проводят беседы с детьми", - рассказал Оспан.
По его словам, в случае снижения успеваемости школьника, педагоги имеют право выяснить причины изменившихся показателей, узнать, есть ли проблемы в семье ребенка. Далее при необходимости родителям или самому ученику может быть оказана педагогическая или психологическая помощь.
Ранее в прокуратуре Алматинской области призвали сообщать о случаях насилия над детьми.
Взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах поручил президент Токаев.
05.12.2023, 15:04 83941
Необеспечивающие студентов жильем вузы будут лишаться лицензии Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты, которые не могут полностью обеспечить жильем своих студентов, будут лишены лицензий и прав осуществлять образовательную деятельность, сообщил на брифинге в правительстве министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
С первого сентября этого года мы ужесточили квалификационные требования к университетам по предоставлению жилплощади и обеспечению студентов общежитиями. На сегодня это требование составляет 70 процентов, мы доведем его до ста. Вузы будут лишаться лицензии и не смогут осуществлять образовательную деятельность в случае несоблюдения этого, очень важного теперь условия", - сказал министр высшего образования.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. Погибшие были студентами двух частных университетов Алматы: Каспийский общественный и Евразийский технологический университеты. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Главу Миннауки спросили, почему он своевременно не выехал на место происшествия.
Я в этот день находился в зарубежной командировке. На место сразу же вылетел вице-министр наш Дархан Ахмед-Заки и председатель Комитета контроля Адлет Тойбаев, который вошел в состав правительственной комиссии. Они все это время находились в Алматы. Я по прилете сам уже включился в работу", - ответил Саясат Нурбек.
Он подчеркнул, что признает свою ответственность за все, что происходит в сфере образования.
Министр также признал, что ситуация по обеспечению студентов общежитиями остается сложной. Этой проблеме уже несколько десятков лет. На сегодня дефицит койко-мест для студентов составляет 17 488.
Дополнено 05.12.2023, 18.04
Большая потребность в студенческом жилье остается в Астане (6,5 тысячи мест) и Алматы (порядка 8 тысяч), также проблема имеется в СКО, Туркестанской, Акмолинской областях и в Шымкенте. В остальных 14 регионах студенты в общежитиях не нуждаются.
Министр добавил, что в настоящее время прорабатывается программный ГЧП-подход, чтобы частный сектор активнее вовлекался в строительство общежитий, в реконструкции действующих объектов, потому что без помощи частного сектора государство с такой масштабной проблемой не справится.
Отмечается, что в Алматы сейчас действуют 85 хостелов, с которыми у министерства заключены договоры. Также ведомством проверяется, чтобы эти хостелы были только студенческими.
Ранее сообщалось, что в стране посредством ГЧП планируют построить 9 студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест.
05.12.2023, 11:37 85401
В Казахстане не хватает порядка 5 тысяч педагогов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты в Казахстане ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов, однако в стране все равно не хватает порядка 5 тысяч педагогов, заявил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы кабмина.
На заседании обсуждались меры по подготовке в республике педагогических кадров всех уровней.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что на сегодня в РК 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, всего обучается свыше 186 тысяч человек. Утверждены стандарт аккредитации педагогических вузов и концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.
Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 единиц. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Параллельно с этим были усилены требования при приеме на педагогические профессии. Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня обновлены уже 72%. В целом эти и другие проводимые изменения направлены на повышение качества подготовки педагогических кадров и их адаптацию к современным требованиям", - сообщил Нурбек.
Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в настоящее время по педагогическим специальностям на базе колледжей обучаются более 80 тысяч студентов. 43 тысячи из них - по государственному заказу. Колледжи готовят воспитателей для детских садов, учителей начального и дополнительного образования, а также художественного труда и музыки.
В целях повышения качества подготовки и методического обеспечения кадров утвержден профессиональный стандарт "Педагог". На его основе колледжи совместно с работодателями обновляют и реализуют 554 образовательные программы. При этом уже повышена квалификация более 6 тысяч педагогов", - доложил Бейсембаев.
С учетом потребностей в республике ежегодно увеличивается государственный заказ на подготовку педагогических кадров. С текущего года также усилены квалификационные требования к колледжам для открытия педагогических специальностей. Это касается наличия соответствующих лицензий и обеспечения трудоустройства не менее 90% выпускников.
Глава правительства отметил: успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога. Быстро меняющиеся требования современной жизни диктуют необходимость адаптировать к ним подходы к подготовке педагогических кадров.
Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно", - указал Алихан Смаилов.
Вместе с тем в республике многое делается для повышения престижа и статуса педагога, в том числе в законодательном плане.
Мы повышаем учителям заработную плату, убираем несвойственную нагрузку и отчетность. Принят комплекс мер по привлечению в педагогику талантливой молодежи. Повышены требования к поступлению в педагогические вузы. И это правильно", - отметил премьер-министр.
По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.
Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что "во всем виноват учитель", привело к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя", - подчеркнул глава правительства.
Алихан Смаилов напомнил, что студентам педагогических специальностей были в 2,5 раза увеличены стипендии. Каждый четвертый претендент на государственный грант в текущем году, а также более 1,5 тысячи обладателей "Алтын белгі" захотели стать учителями.
Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмотреть методики преподавания студентам педагогических вузов и колледжей. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции. Надо учитывать все современные реалии", - перечислил глава кабмина.
Он поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.
Надо до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах", - отметил он.
Наряду с этим следует проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям.
Надо обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета. Более того, необходимо усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования", - заключил Алихан Смаилов.
В октябре президент заявил о серьезном дефиците учителей в казахстанских школах. Он также подчеркнул, что нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем.
30.11.2023, 12:40 105051
В Казахстане намерены законодательно ограничить использование сотовых телефонов в школах
По словам депутата, ребенок может использовать мобильный телефон во время перемен
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества", которым предлагается ограничить использование сотовых телефонов в школах.
Еще одна проблема, возникшая у учителей, - отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - цитирует zakon.kz депутата.
Аймагамбетов также рассказал, в каких случаях и в каких целях можно будет использовать сотовые телефоны.
Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее", - цитирует tengrinews.kz мажилисмена.
Он добавил, что телефоны могут понадобиться для учебных целей, например, если педагог захочет использовать какое-то обучающее мобильное приложение.
Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И тогда учитель может позволить использовать мобильные телефоны, для того чтобы работать по каким-то инновационным методам. То есть в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", - заявил депутат.
Напомним, ранее в ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
27.11.2023, 11:38 119536
Тринадцать педагогов с поддельными дипломами работали в школах Акмолинской области
Фото: kursovik.kz
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области обнаружила в школах региона тринадцать учителей, работавших по поддельным дипломам, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В частности, в школе Атбасарского района по поддельному диплому работала учителем биологии гражданка К. По данным прокуратуры, женщина использовала фальшивый документ для участия в программе "С дипломом в село". Таким образом, в 2021 году мошенница получила от государства по программе 4,9 миллиона тенге помощи.
Аналогичной схемой воспользовались еще 12 "специалистов" в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Госпрограмма "С дипломом в село" работает с 2009 года и предусматривает получение льготных кредитов и безвозмездные пособия молодым специалистам, которые приехали работать в сельскую местность.
В настоящее время органами уголовного преследования по всем 13 случаям проводятся следственные мероприятия", - сообщили в прокуратуре.
В июле в Алматинской области выявили более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами. Еще 9 липовых педагогов обнаружили в Мангистауской области Также более 100 учителей с фальшивыми дипломами уволили в Кызылорде.
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