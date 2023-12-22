Сколько дней отдохнут на зимних каникулах казахстанские школьники   

Итоги года: новые школы и общежития, увеличение образовательных грантов и стипендий

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане проводится реализация ряда важных инициатив президента по укреплению сферы образования на всех уровнях. В правительстве рассказали о проделанной за год работе в сфере образования.





Одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает Primeminister.kz





В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.





В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).





С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысячи ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тысячи учеников.





В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.





С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4-х классов и более 200 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения.





Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.





Разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.





В январе текущего года заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в 2 раза.





С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тысяч воспитателей.





"1000 лидеров изменений в образовании". Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.





Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".





Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.





В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.





При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.





В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.





В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тысяч грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тысячу грантов.





С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20%, до 41 898 тенге (педагогические науки - до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам - на 15%, до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.





В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тысячи мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тысяч мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.





Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.





Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.





До 133 тысяч мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.





Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и ЮКУ имени М. Ауезова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.





Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз - рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.





Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:





- создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.





Филиал Heriot-Watt University создан на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Это один из ярких примеров реализации поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования. В вузе обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% - из социальных категорий, нуждающихся в поддержке;





- открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима;





- подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским университетом имени И.Жансугурова и политехническим университетом Марке (Италия)





- создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.





Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии действует на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова в Актау. Выпускники получат двойные дипломы по 8 специальностям бакалавриата и 6 специальностям магистратуры;





- открыт филиал Университета города Гонконга на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева;





- открыта "Мастерская Лу Бань" на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).





В ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом открылась первая в Казахстане уникальная "Мастерская Лу Бань".





Более 400 студентов ВКТУ пройдут здесь подготовку в области автомобильного транспорта с использованием передовых китайских технологий;





- подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.





С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.



