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Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Стипендия "Болашак" присуждена 188 казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

В Акорде под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. По результатам заседания стипендия "Болашак" присуждена 188 молодым казахстанцам для обучения в вузах мира по программам магистратуры и докторантуры", - сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, в июле глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внести изменения в требования по участию в образовательной программе "Болашак" . "Показательны примеры министерств образования и национальной экономики, где политические служащие на уровне заместителя министра вдруг покинули свои должности ради учебы по программе "Болашак". И этот пример не единичный, поскольку подобное имеет место в целом ряде учреждений, на более низком уровне. Приходят сотрудники к своим начальникам и говорят: я прошел по программе "Болашак", отпустите меня на учебу. Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за ними, новых заместителей министра назначают на один год, пока те вернутся с учебы. Какой-то абсурд! Это не государственная служба. Где же преемственность, где институциональная память сотрудников?" - подчеркнул Токаев.

Международная стипендия "Болашак" была учреждена указом Нурсултана Назарбаева от 5 ноября 1993 года для обучения граждан в ведущих зарубежных высших учебных заведениях по очной форме обучения или прохождения стажировки в зарубежных организациях работниками, категории которых определяются Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.

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